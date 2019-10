Claudia Duda

Oranienburg (MOZ) Die Neue Philharmonie Berlin spielt am Donnerstag, 24. Oktober, in Oranienburg zwei Konzerte im Takeda-Saal, in der Lehnitzstraße. Das Familienkonzert für Kinder und Erwachsene beginnt 15.30 Uhr. Es erklingt "Der Elefantenpups" nach dem Buch von Heidi Leenen. Zu hören ist Musik und die Geschichte. Karten zum Preis von 19 Euro für Erwachsene, 10 Euro für Kinder gibt es in unseren Geschäftsstellen. Kinder unter 4 Jahren auf dem Schoß der Eltern sind kostenfrei.

Das Abendkonzert beginnt um 19 Uhr. Es erklingt das Violinkonzert e-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy. Solist ist David Malev. Außerdem werden Claude Debussys "Nachmittag eines Fauns" sowie Ausschnitte aus "Romeo und Julia" von Peter Tschaikowsky zu Gehör gebracht. Die Karten kosten 29 Euro, ermäßigt 20 Euro (Studenten, Schüler, Rentner, Auszubildende, Arbeitslose) in unseren Geschäftsstellen.