Havelland (MOZ) Von und nach Schönefeld - wer über der Lausitz im Flieger sitzt, sieht mancherorts kahle Flächen und einige große Seen. Vielfach wurden ausgediente Braunkohle-Tagebaue mit Wasser geflutet und sind dadurch zu Seen geworden. Daher der Name der Reiseregion: "Lausitzer Seenland". Die einen sehen die Entwicklung positiv, andere schütteln mit dem Kopf. Doch wo auch immer Menschen sesshaft wurden, haben sie die Natur nachhaltig verändert bzw. zurück gedrängt. So auch im Havelland.

Man denke an den schönen See mitten in Premnitz. Dass der mal eine Grube war, in der Ton für Ziegel abgebaut wurde, sieht man ihm kaum an. Bis zu 15 Meter tief war die Grube bereits, als ein Wassereinbruch 1913 die Arbeiten beendete. So wie dort wurde an vielen Stellen in der Region Ton gefördert, heute dienen die mit Wasser gefüllten Erdlöcher als Badeseen oder Angelgewässer. Missen will sie niemand.

Wenn es um systematische Eingriffe in die hiesige Natur geht, sticht ein Ereignis hervor: Das ist der Bau des Großen Havelländischen Hauptkanals (1718 bis 1724). Durch Trockenlegung wurde das Havelländische Luch urbar gemacht, auch neuer Lebensraum entstand. Sogar Großtrappen, die Steppenvögel sind, fühlen sich dort wohl.

"Die Entwässerung weiträumiger Luchgebiete im westlichen Havelland, die 1778 mit der Trockenlegung des Rhinluchs und des Dossebruchs zunächst ihren Abschluss fand, führte zu der bis dahin erheblichsten Umgestaltung einer Landschaft, die Mensch und Natur seit rund 4.000 Jahren geformt hatten. Eine gesamte Landschaft wurde kultiviert", so in einem 2003 veröffentlichten Beitrag aus der Feder von Dr. Bettina Götze, zu finden auf https://www.uni-potsdam.de/fileadmin01/projects/ibb/dateien-guelpe/station-guelpe-vol13.pdf.

Die Historikerin und Rathenower Museumsleiterin hatte sich Anfang dieses Jahrtausends mit der Geschichte hiesiger menschengemachter Veränderungen beschäftigt. Laut ihren Angaben wurden im 18. Jahrhundert rund 7.500 Hektar Land für die Landwirtschaft gewonnen, 25 neue Dörfer wurden angelegt. "Trotz dieser Eingriffe und Veränderungen durch den Menschen blieben jedoch der Wasser- und Naturhaushalt noch immer in einem relativ stabilen Gleichgewicht. Lang anhaltende und großflächige Überschwemmungen gehörten immer noch zur Unteren Havel", so Götze.

In ihrem Beitrag zur Entstehung der sogenannten Kulturlandschaft im westlichen Havelland setzt sie bereits in der Jungsteinzeit (Neolithikum) an, als es noch nomadisierende Jäger und Sammler gab. Die Abholzung von Bäumen und die Zerstörung der Bodenvegetation am Wohnplatz sowie die Begünstigung stickstoffliebender Pflanzen durch die tierischen Nahrungsabfälle, bezeichnet Götze als "erste Umweltschäden". Wobei wegen der eher sehr geringen Zahl der Menschen die Veränderungen praktisch keine bleibenden Spuren im Landschaftsbild hinterlassen hätten.

Erst bei Sesshaftwerdung der Neolithiker entstanden erste dörfliche Siedlungen: "Wälder wurden gerodet und Felder angelegt", so Götze. "Da die Menschen gute Beobachter waren, stellten sie fest, welche Bäume für die Mast ihres Viehs am wertvollsten waren. Dies traf besonders für die Eiche zu. Dieser Prozess stellte erstmals einen umfassenden Eingriff des Menschen in naturgegebene Zustände dar."

Die Bronzezeit überstand das Havelland offenbar schadlos. Anders kam es in der Eisenzeit, als um 500 vor Christus die Verhüttung von Erz zu Eisen an Bedeutung gewann. Von den Kelten lernten das die Germanen, so auch der im Havelland und darüber hinaus siedelnde Stamm der Semnonen. Die Menschen mussten den Rohstoff zwar nicht aus der Erde fördern, da das sogenannte Rasenerz an der Oberfläche lag. Doch auch dieses musste erst geschmolzen werden. Riesige Mengen Brennmaterial waren dafür nötig, so dass "immer mehr Wälder abgeholzt wurden", so Götze: "Um ein Kilogramm Eisen zu gewinnen, benötigte man 10 Kilogramm Erz und 130 Kilogramm getrocknetes Holz."

In jeder dörflichen Siedlung sei Eisen für den eigenen Bedarf gewonnen worden. Die bis dahin vorherrschenden Laubbäume wie Eiche, Buche, Erle und Birke seien durch Rodungen in großem Umfang zurückgedrängt worden, und es sei der Anteil der Kiefer und Fichte gestiegen. Ferner erläutert die Historikerin über die germanische Phase, dass der Wald als Viehweide, Holzlieferant für Bau- und Brennholz und als Bienenzuchtstätte gedient habe. Nicht viel anders war das offenbar in der slawischen Phase. Im Zuge der vom christlichen Westen ausgehenden Ostexpansion wurde Getreide immer wichtiger.

"Die mit der deutschen Besiedlung rasch zunehmende Bevölkerungszahl musste mit Lebensmitteln, vor allem Getreide, welches auf kurzen Wegen zu beschaffen war, versorgt werden. Die Anlage von Wassermühlen in Rathenow, Spandau, Brandenburg, Oranienburg u.a. Orten führte zu einem erheblichen Anstieg des Wasserstandes in der Landschaft", so Götze, und habe die Entstehung großflächiger Niedermoorgebiete gefördert. Denn um derartige Mühlen überhaupt betreiben zu können, mussten Staue angelegt werden. Das geringe Gefälle der Havel bedingte das.

Staue, Dämme, noch mehr Felder, Ortsgründungen und ausgerottetete Tierarten - das Mittelalter hinterließ noch heute sichtbare Spuren. Doch erst in der Neuzeit wurde die Landschaft nachhaltig verändert.

"Die im 18. Jahrhundert begonnenen Maßnahmen wurden bis in die jüngste Zeit durch das Anlegen kilometerlanger Grabensysteme und Deichbauten fortgeführt", so Götze weiter und schreibt über das 20. Jahrhundert: "Die Umstellung der Agrarökosysteme nach ausschließlich technischen Gesichtspunkten, die radikale Entwässerung der Landschaft und die Intensivierung der Landwirtschaft führten zu einer widersinnigen ackerbaulichen Nutzung von traditionellem Grünland auf Niedermoorstandorten. Die Landschaft wurde förmlich ausgeräumt. Gehölze, Hecken und Wäldchen verschwanden in großen Mengen. Die vom Hochwasser überspülte Fläche hat sich innerhalb des 20. Jahrhunderts um 90 Prozent verringert."