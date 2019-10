Simone Weber

Havelland/Steckelsdorf Seit rund 20 Jahren zertifiziert der Tourismusverein Havelland, als Lizenznehmer des Deutschen Tourismusverbands, im Reisegebiet Ferienwohnungen. Die Anbieter von Ferienhäusern und -wohnungen können sich dabei um ein bis fünf Sterne bewerben, mit denen sie dann drei Jahre lang um Übernachtungsgäste werben dürfen.

Seit ihrer ersten Zertifizierung hat Heike Görtlers Steckelsdorfer Ferienwohnung vier Sterne: "hochwertige Ausstattung mit gehobenem Komfort". Nun stand erneut eine Nachzertifizierung an. "Im Rahmen der grundlegenden Sanierung des Wohnhauses haben wir im oberen Geschoss auf insgesamt 85 Quadratmetern eine Ferienwohnung für vier bis fünf Personen, mit drei individuell eingerichteten Schlafzimmern, einem Wohn- und Essbereich mit offener Küche und einem großen Bad eingerichtet", so Görtler. Seit 2011 wird vermietet.

"Für die Zertifizierung werden über 160 Kriterien, vor allem in der Ausstattung, bewertet. Die Ferienwohnung von Heike Görtler hat immer eine gute Punktzahl für vier Sterne erreicht", so Martina Busse, Qualitätsmanagerin beim Tourismusverband. Für vier bzw. fünf Sterne sind unter anderem Zusatzangebote wie Sauna, ein Boot oder die Größe der Ferienwohnung entscheidend. Görtler punktet durch die 85 Quadratmeter.

Mit vier Sternen ist die Ferienwohnung in Steckelsdorf die einzige so hoch klassifizierte in der näheren Umgebung. Drei Sterne weisen beispielsweise eine Ferienwohnung in Semlin oder Bungalows in Lochow auf. Aktuell gibt es im Havelland 28 freiwillig zertifizierte Ferienwohnungen/-häuser, der überwiegende Teil im Drei-Sterne-Bereich. Sie liegen oft entlang des Havelland-Radwegs und Havel-Radwegs sowie entlang der Havel. Mit fünf Sternen gibt es zwei Objekte in Schönwalde/Glien und zwei in Falkensee.