MOZ

Vogelsang Bei einem Unfall ist am Sonntagnachmittag in Vogelsang ein Motorradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 28 Jahre alte Mann auf einem Zweirad in der Frankfurter Straße unterwegs. Gegen 17.04 Uhr wurde er von einem anderen Motorrad überholt. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte er beim Überholvorgang und zog sich schwere Verletzungen zu. Ob sich beide Fahrzeuge berührten, wird noch untersucht. Der Fahrer des überholenden Zweirades – möglicherweise einer hellen Enduro – hielt nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass das am verunfallten Motorrad angebrachte amtliche Kennzeichen nicht zu diesem Fahrzeug gehört. Der 28 Jahre alte verunglückte Fahrer hat auch keine für das Führen eines Motorrades erforderliche Fahrerlaubnis.

Der am Zweirad entstandene Sachschaden wird mit etwa 800 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt.