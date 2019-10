IL-62

Es ist nicht so, dass die 1958 gegründete DDR-Airline Interflug nur Stölln mit einer ausgemusterten Verkehrsmaschine beschenkte. Auf die Landung der Il-62 am 23. Oktober 1989 im havelländischen Stölln folgte am 16. November die Landung einer IL-18 in Borkheide (Landkreis Potsdam-Mittelmark). Pech für die Initiatoren, die Flugpionier Hans Grade (1879-1946) in den Fokus rückten, dass der Mauerfall und die sich daraus ergebenen gesellschaftlichen Entwicklungen die Landung in Borkheide völlig in den Schatten stellten. Auch dort steht das Flugzeug sowjetischer Bauart noch. Im Vergleich zu einer 53 Meter langen Iljuschin (IL) 62 ist eine IL-18 mit ihren 35 Metern eher klein. Gravierendster technischer Unterschied ist die Motorisierung. Während an einer IL-18 je zwei Propeller an den Tragflächen für Schub sorgten, waren dafür an der IL-62 vier am Heck angebrachte Stahltriebwerke zuständig. Die IL-62 kam auch bei der Interflug auf Fernstrecken zum Einsatz, so etwa bei Flügen nach Kuba und Vietnam. 1989 war etwa ein Dutzend der IL-62 bei der Interflug im Einsatz. Das Unternehmen wurde 1991 liquidiert bzw. abgewickelt. Viele Infos liefert die Ausstellung "Unterwegs mit der Interflug", die im Stöllner Flugzeug zu sehen ist. Ferner dient das Flugzeug als Standesamt. ⇥(rez)