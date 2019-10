OGA

Oranienburg Bei herrlichem Spätersommerwetter wurden Montag im Schlosspark die Vorbereitungen für blühende Landschaften im Frühjahr getroffen. Etwa 150 000 Blumenzwiebeln kamen mit Hilfe einer Maschine in die Erde: Narzissen, Tulpen, Allium und andere Frühblüher. Was sonst in mühevoller Handarbeit drei Wochen lang dauerte, erledigte die Maschine innerhalb weniger Stunden, sagte Chefgärtner Andreas Kenzler. Nur im Gartenzimmer "Tempora" wurden die Zwiebeln wie gewohnt per Hand gelegt: Dort kommt die Maschine nicht hin.