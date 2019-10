Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Im Hennigsdorfer Stadtzentrum wird das Parken ab dem Jahreswechsel für eine halbe Stunde kostenlos sein. Bislang galt diese Gebührenbefreiung nur für 15 Minuten. Die Stadtverwaltung setzt damit einen im Mai auf Initiative der CDU/FDP-Fraktion beschlossenen Antrag des Stadtparlaments um. Zugleich will das Rathaus aber noch einen Schritt weitergehen, indem die danach fälligen Gebühren größtenteils gesenkt werden.

Wer länger als 15 Minuten parkt, muss bislang von der ersten Minute an zahlen und so für die beiden ersten halben Stunden jeweils 50 Cent in den Automaten stecken, die zweite Stunde kostet einen Euro. Künftig bekommt jeder eine halbe Stunde freies Parken geschenkt. Danach schlagen fünf Minuten mit je zehn Cent zu Buche. Für die erste Stunde werden damit 60 Cent statt bisher einem Euro fällig. Wer 90 Minuten parken will, soll in Zukunft 1,20 Euro zahlen, bisher kostet diese Zeitspanne 1,50 Euro. Wer allerdings die volle erlaubte Parkzeit von zwei Stunden ausnutzen will, muss ab 2020 etwas tiefer in die Geldbörse greifen. Statt 1,50 werden 1,80 Euro fällig.

Am billigsten parkt demnächst, wer ein Elektroauto besitzt. Für die E-Fahrzeuge werden gar keine Gebühren mehr erhoben. Allerdings gilt auch für diese Wagen: Länger als zwei Stunden darf in der bewirtschafteten Zone nicht gestanden werden. Die Stadtverordneten sollen dieser neuen Gebührenordnung am 29. Oktober zustimmen. Dass der Vorschlag eine Mehrheit findet, gilt als sicher.

Mit der neuen Regelung zeigt sich Hennigsdorf generöser als die Kreisstadt. In Oranienburg darf nur 20 Minuten kostenlos geparkt werden. Dafür kosten die folgenden 40 Minuten nur 50 Cent, die beiden nächsten 30 Minuten jeweils weiter 50 Cent. Die Zwei-Stunden-Gebühr von 1,50 Euro liegt damit auch in Zukunft unter der in Hennigsdorf.

Hennigsdorf und Oranienburg sind die einzigen Städte im Altkreis, die Parkgebühren verlangen. Im Norden gibt es einzelne Automaten in Fürstenberg, Gransee und Neuglobsow.