Claudia Duda

Oberhavel (MOZ) Im Baustellenbereich auf der Autobahn hat die Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Birkenwerder insgesamt 67 Fahrzeugführer festgestellt, die sich nicht an die Höchstgeschwindigkeit gehalten haben. Wie die Polizeidirektion Nord am Montag mitteilte, kontrollierten Polizeibeamte der Autobahnpolizei Walsleben und der Sonderüberwachungsgruppe der Polizeidirektion Nord die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer auf der Bundesautobahn 10 in Richtung Hamburg. Im dortigen Baustellenbereich gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 60 Kilometer pro Stunde.

Unter den 67 festgestellten Ordnungswidrigkeiten befanden sich zehn Lkw und ein Kraftomnibus. 35 Sicherheitsleistungen wurden zudem gegen ausländische Verkehrssünder erhoben. Der schnellste Fahrer fuhr im genannten Bereich mit 124 Kilometer pro Stunde. Ein Fahrzeugführer pustete vor Ort 0,66 Promille. Bei erstmaligem Verstoß bedeutet dies 500 Euro Bußgeld, einen Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte.

In den kommenden drei Nächten ist die Autobahn auf der kontrollierten Strecke gesperrt. Wie Steffen Schütz, der Sprecher der Havellandautobahn GmbH erinnert, wird die Brücke L 305 neu gebaut. Deshalb bleibt der nördliche Berliner Ring zwischen dem Dreieck Pankow und der Ausfahrt Mühlenbeck in den Nächten von Dienstag bis Donnerstag jeweils von 22 bis 5 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.