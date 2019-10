Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der neu gegründete Verein Kulturoffensive Strausberg fragt die Strausberger nach ihrem Freizeitverhalten und erkundet ihre Wünsche. Bei Facebook unter Kulturoffensive oder auf der Homepage https://kulturoffensive.net/ findet man die anonyme Umfrage mit einem Fragebogen. Zunächst werden statistische Angaben zu Wohnort, Alter und Geschlecht abgefordert, bevor man sich zu seinen Wünschen nach verschiedenen Arten von Veranstaltungen äußern kann. Die Protagonisten der Kulturoffensive interessiert auch, inwieweit die Strausberger mit den Möglichkeiten des öffentlichen Nahverkehrs in der Nacht zufrieden sind: Würden Sie es gut finden, wenn die Straßenbahn in der Woche bis 0 Uhr und am Wochenende bis 2.30 Uhr fahren würde?, lautet eine Frage. "Wann würden Sie eher Taxis in der Nacht nutzen?" eine andere. Am Sonnabend haben sich Aktivisten der Kulturoffensive mit einem Stand auf dem Fest zu 30 Jahre Ford Müller präsentiert. Auch dort haben zahlreiche Besucher zum Stift gegriffen und 52 Fragebögen ausgefüllt. Daniel Queißner freut das starke Inte-resse, er wünscht sich aber noch mehr Mitglieder.