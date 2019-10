Wiebke Wollek

Hennigsdorf Herbstgedichte, jede Menge Kinderlieder und sogar einen Paartanz zum Elvis-Presley-Evergreen "Love Me Tender", haben die kleinen "Weltentdecker" zum zehnten Kita-Geburtstag vorbereitet, der mit einer ganzen Festwoche und vielen Ausflügen gefeiert wird.

Am Montag haben Kinder sowie das Kita-Team Besuch aus dem Rathaus empfangen. Hennigsdorfs Vize-Bürgermeister Martin Witt und die für Kitas zuständige Fachbereichsleiterin Marina Schulz nutzten die Gelegenheit, sich gemeinsam mit der Kita-Leiterin Katrin Beeskow an die Zeit vor zehn Jahren zu erinnern. Leinwände mit Fotos, die noch die ganze Woche für Eltern zu sehen sind, dokumentieren die zehnjährige Geschichte.

Erinnerung an Höhepunkte

"Das Lichterfest im November 2012 war wirklich toll, einer der Höhepunkte seit 2009", berichtet Hausmeister Thomas Kolb. "Es war eine so schöne Atmosphäre. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen", erinnert sich auch Katrin Beeskow, die als gebürtige Hennigsdorferin in den 1970er-Jahren selbst in diesen Kindergarten ging und die Leitung zur Wiedereröffnung 2009 übernahm. Die Geschichte des Hauses reicht nämlich in die Zeit der DDR zurück und ist "ein Beleg dafür, wie die Kita-Planung über Jahrzehnte bergauf und bergab ging", erklärt Martin Witt.

Gebaut wurde die Einrichtung neben dem Stadtklubhaus 1973 und bekam den Namen Spatzennest. Bis 1989 entstanden in Hennigsdorf sehr viele kleine Krippen und Kindergärten. "Die meisten waren Betriebskitas und nicht in städtischer Trägerschaft", erläutert Marina Schulz.

Mit dem politischen Umbruch kam dann der Geburtenknick. Viele der einst mehr als 20 Einrichtungen seien Ende der 80er-Jahre oder in den frühen Neunzigern geschlossen worden. Betreuungsplätze wurden reduziert, weil deutlich weniger Kinder zur Welt kamen und viele junge Familien den Osten verließen. So gab es 1995 und 1996 in Hennigsdorf jeweils nur 89 Geburten. Erst seit 2010 liegt diese Zahl wieder kontinuierlich bei über 200.

Die Integrations-Kita Spatzennest war nach 2000 derart in die Jahre gekommen, dass dort eigentlich nie wieder Kinder betreut werden sollten "Die Kita sollte vom Netz genommen werden", erinnert sich Martin Witt. Durch den Abriss der Paul-Schreier-Realschule an der Schönwalder Straße wurde Bauland für ein neues "Spatzennest" frei. Die komplette Belegschaft zog 2008 in den schicken Neubau um.

Als ab 2010 die stark steigenden Geburtenzahlen plötzlich jegliche zuvor von der Stadt aufgestellten Prognosen Jahr für Jahr überraschend klar übertrafen, erfolgte die Kehrtwende: Statt Betreuungsplätze zu reduzieren, wurde wieder aufgestockt. Die marode Kita an der Spandauer Allee wurde nun doch wieder gebraucht und innerhalb von neun Monaten so umfassend saniert, dass am 16. Oktober 2009 wieder Kinder einziehen konnten.

Diese 35 Mädchen und Jungen waren die letzten Kinder, die bis dato noch in der Kita Zwergenland, dem heutigen Hort Pfiffikus an der Schönwalder Straße, betreut wurden. "Wir sind an diesem Tag mit der Pferdekutsche rüber gefahren, das war ein ganz tolles Erlebnis", erzählt Katrin Beeskow mit leuchtenden Augen, während sie alte Fotos betrachtet. Ihr Job erfüllt die Kita-Leiterin Tag für Tag mit Freude. "Hier ist immer was los", schwärmt sie.

Die Gäste aus dem Rathaus kamen nicht ohne Geschenk zum Gratulieren. Martin Witt und Marina Schulz überreichten einen Scheck über 200 Euro. "Das ist prima, wir könnten ein Tau und ein neues Schwungtuch gebrauchen", wusste Katrin Beeskow sogleich, wie das Geld untergebracht werden kann.