Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Zwei Jahre in Folge hat der Wasserverband Strausberg-Erkner im Wasserwerk Spitzmühle mehr als die genehmigten 3 285 000 Kubikmeter Grundwasser zur Trinkwassergewinnung gefördert. 2017 waren es 207 000 und im Jahr darauf 372 000 Kubikmeter mehr als erlaubt. Dass der WSE dafür nun ein Bußgeld an die obere Wasserbehörde des Landes zahlen soll, trifft auf allgemeine Zustimmung der Bevölkerung. Deutliche Kritik wird jedoch an der Höhe von 8000 Euro geäußert. "Viel zu wenig", lautet der allgemeine Tenor in sozialen Netzwerken und Mitteilungen an die Redaktion. Auch die "Bürgerinitiative zur Erhaltung des Straussee" übt Kritik.

In einer E-Mail an die Redaktion moniert der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Jens Mader unter anderem, dass "wegen der geringen Höhe" des Bußgeldes "Zweifel an dessen Rechtmäßigkeit" bestünden. Rechtsgrundlage müsste seiner Ansicht nach der Bußgeldkatalog des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung (MNUR) vom 20. Oktober 1995 sein. Demzufolge sollen zwei D-Mark (etwa ein Euro) je unbefugt zutage geleitetem Kubikmeter Grundwasser erhoben werden. Das wären umgerechnet in die heutige Währung etwa 580 000 Euro. Nach Ansicht von Mader werden die vorsätzlichen Überschreitungen der Förderhöchstmengen nicht annähernd gesetzeskonform geahndet, die zuständige Behörde verletze dadurch ihre in der Landesverfassung geregelten Pflichten. In Artikel 39 heißt es da: "Land, Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts haben die Pflicht, die Umwelt vor Schäden oder Belastungen zu bewahren und dafür Sorge zu tragen, dass Umweltschäden beseitigt oder ausgeglichen werden." Der Bescheid habe keinerlei Sanktionswirkung und stelle eine Einladung zu permanentem Rechtsbruch dar, sagt Mader.

Kurt Augustin, Abteilungsleiter für Wasser- und Bodenschutz im Umweltministerium, erklärt auf Anfrage, dass es grundsätzlich im Ermessen der zuständigen Behörde, hier der oberen Wasserbehörde beim Landesamt für Umwelt, liege, ob ein Verstoß wie die Überschreitung der zulässigen Fördermenge "als Ordnungswidrigkeit geahndet und welche Höhe für das Bußgeld angesetzt wird". Aus dem Wasserhaushaltsgesetz des Bundes ergebe sich, "dass das Bußgeld bis zu 50 000 Euro betragen kann". Als Richtlinie sei außerdem der Bußgeldkatalog des MNUR heranzuziehen. "Für die Höhe der Geldbuße muss die zuständige Behörde innerhalb des vorgegebenen Rahmens ihr Ermessen unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls ausüben – die Höhe wird nicht allein rein rechnerisch auf Grundlage der ungenehmigten Entnahmemenge ermittelt", erklärt Augustin. Zu Details im laufenden Bußgeldverfahren wollte er sich nicht äußern.

WSE erstaunt über Vorgehen

Beim Wasserverband ist der Bußgeldbescheid inzwischen eingegangen, teilte Sprecherin Sandra Ponesky mit. "Nach unserer Auffassung ist dieser aus verschiedenen Gründen rechtswidrig. Aus diesem Grund wird der Wasserverband Rechtsmittel einlegen", sagte sie. Beim Landesamt für Umwelt (LfU) mit der oberen Wasser- als der zuständigen Genehmigungsbehörde seien Anträge zur Erhöhung der Entnahmemengen für die Wasserfassungen Hohenbinde und Nordfassung (beide Wasserwerk Erkner) sowie Eggersdorf gestellt worden. "Die Notwendigkeit ergab sich aus den stetig steigenden Bedarfsmengen der Verbraucher." Für die Wasserfassung Spitzmühle Ost werde ein Antrag auf Erhöhung vorbereitet.

Man sei erstaunt über das Vorgehen der oberen Wasserbehörde, "die mit ihrem Handeln die Trinkwasserversorgung als unverzichtbares Gut der Daseinsvorsorge in Extremsituationen maßregelt. Das ist ein Novum im Land Brandenburg", sagt Sandra Ponesky. "Unsere originäre Aufgabe ist es, Trinkwasser nach Güte und Menge zur Verfügung zu stellen, so wie unsere Kunden es verlangen."