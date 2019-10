Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Begonnen haben die Arbeiten zum Bau einer Park-and-Ride-Anlage am Bahnhof Zehdenick-Neuhof. In den nächsten Wochen entstehen dort zwölf Parkplätze sowie ein separater Stellplatz für Behinderte, außerdem überdachte Fahrradständer. Bei den am Mittwoch begonnenen Arbeiten stießen die Mitarbeiter des beauftragten Baubetriebes Aschhoff aus Templin auf eine illegale Mülldeponie, die mit Strauchwerk überwuchert war. Diese besteht offenkundig aus unzähligen Schnapsflaschen. Vermutet wird, dass sich dort Mitarbeiter der Bahn vor Jahrzehnten entsorgt haben. Insgesamt hatten sich fünf Firmen um den Auftrag der Kommune bemüht. Noch vor dem Jahreswechsel soll das Bauvorhaben endgültig abgeschlossen sein.