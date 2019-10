Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Viola Knerndel, Chefin des Arbeitslosenservices Horizont und der Oranienburger Tafel, bedankte sich am Montag für die vielen Lebensmittelspenden, die eine Woche zuvor bei der Stadtwette gegen Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) zusammengekommen waren. "So einen großen Erfolg gab es noch nie", sagte Viola Knerndel, die erst am 2. Oktober das vom Bundespräsidenten verliehene Bundesverdienstkreuz überreicht bekommen hatte.

Die Spenden seien ab 8. Oktober an alle Haushalte der Tafelkunden verteilt worden. Der Dank gelte Familien, Kitas, Firmen und der freiwilligen Feuerwehr Germendorf für ihre Spenden. Außerdem dankte Viola Knerndel den evangelischen, reformierten und katholischen Kirchengemeinden für Erntedankgaben und Geldspenden.