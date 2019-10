MOZ

Lanke (MOZ) Ein Anrufer informierte die Polizei am Freitag über eine große Menge Müll, den Unbekannte in einem Waldstück bei Lanke entsorgt haben. Dabei war auch Abfall auf die Fahrbahn geraten, sodass eine Gefährdung für den Verkehr bestand. Spuren am Ort deuten laut Polizei darauf hin, dass der Unrat mit einem LKW abgeladen worden sein könnte. Polizisten beräumten die Straße und fertigten eine Anzeige.

Die Polizei bittet Zeugen, die Informationen zu der illegalen Entsorgung geben können, sich unter der Telefonnummer 03338 3610 zu melden.