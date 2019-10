GZ

Menz Ein volles Haus, 15 Musiker – 20 Auftritte, gute Stimmung von Anfang an und die Damen vom Dorfverein sorgten für Speis und Trank.

Sehr zufrieden zeigte sich Katrin Davis mit der ersten Auflage einer offenen Bühne in der Menzer Regionalwerkstatt am Sonnabend. Das musikalische Projekt war eine Gemeinschaftsaktion von der offenen Bühne Kränzlin, dem Dorfverein in Menz, dem Förderverein Stechlin und Menzer Heide sowie dem Verein "Gemeinsam". Die Musiker kamen unter anderem aus Friesack, Neuruppin, Mildenberg, Himmelpfort und Neuroofen.