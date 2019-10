MOZ

Eberswalde (MOZ) Am Sonntag gegen 3 Uhr wurden Polizisten zu einem Unfall gerufen, der sich in der August-Bebel-Straße ereignet hatte. Dort war ein VW Golf erst in zwei parkende Fahrzeuge gefahren und anschließend in den Vorbau eines Hauses. Dabei verletzte sich die 25-jährige Fahrerin leicht. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten bei ihr allerdings den Geruch von Alkohol. Ein Test ergab 1,73 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass die Frau keinen Führerschein besaß. Auch war sie widerrechtlich im Besitz des VW Golfs. Nach ersten Ermittlungen hatte sie sich den Autoschlüssel des Wagens auf einer Feier genommen und war losgefahren. Die Frau erhielt mehrere Anzeigen. Außerdem musste sie die Polizisten zur Blutentnahme begleiten. Der entstandene Sachschaden wird auf 14 000 Euro geschätzt.