Warschau (MOZ) Die Strategie von PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski ist aufgegangen: Ein Großteil der Polen hat erneut seine Partei gewählt, weil sie den Normalbürgern mehr Sozialleistungen verspricht, als frühere Regierungen es getan haben. Dass eine Partei in Mitteleuropa mehr als 40 Prozent der Stimmen erzielt, ist heutzutage schon außergewöhnlich. Auch die Union in Deutschland kann davon nur träumen.

Die große Befürchtung besteht freilich darin, dass die PiS – der Name steht für Recht und Gerechtigkeit – ihre Macht dazu nutzen will, um Demokratie, Meinungsvielfalt und Gewaltenteilung weiter auszuhöhlen. So wie sie es seit 2015 getan hat. Es sind Szenarien denkbar, in denen das Land weiter zentralisiert werden könnte, die Gestaltungsmöglichkeiten der Regionen und Kommunen weiter beschränkt werden und eine fast autoritäre Staatsform entsteht. Die vielfältigen Formen der Zusammenarbeit, die sich gerade auch in der deutsch-polnischen Grenzregion entwickelt haben, wären dadurch gefährdet.

Auch die Ankündigung der PiS, die privaten Medien re-nationalisieren zu wollen, verspricht nichts Gutes. Fernsehsender und Zeitungsverlage könnten gesetzlich gezwungen werden, dass ihr ausländischer Kapitalanteil zurückzufahren ist und unter 50 Prozent liegen muss.

Daran, dass Polen für die Stärkung der Europäischen Union wieder eine progressivere Rolle spielen könnte, glaubt fast niemand. Bestenfalls könnte es auf Deals hinauslaufen. So wie kürzlich, als sich die PiS ihre Zustimmung für Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin damit erkaufte, dass Polen den Agrarkommissar stellen kann. Denn dieser soll Milliarden-Subventionen aus dem künftigen EU-Haushalt nach Polen lenken. Freuen dürfte sich dagegen US-Präsident Donald Trump. Dass die PiS in der Außenpolitik stark auf die USA setzt, zeigt sich daran, dass man die Erweiterung der US-amerikanischen Truppenbasis an der Weichsel aus eigenen Mitteln unterstützen will.

Und dennoch: Das Wahlergebnis ist kein Triumph für die Kaczynski-Partei. Deren Traum von einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament, mit der sie auch die Verfassung hätte ändern könnte, hat sich nicht erfüllt. Im Gegenteil: Die Opposition ist vielstimmiger geworden.

Mit der sozialdemokratisch geprägten Linken ist künftig wieder eine Partei im Sejm, die in den vergangenen vier Jahren fehlte. Und wenn man alle Wähler zusammenrechnet, die nicht für die PiS votierten, dann sind diese sogar in der Mehrheit.

Schließlich gibt es auch eine ganze Reihe von Stabilisierungsfaktoren in den deutsch-polnischen Beziehungen: Das ist zum einen die enge Verflechtung der Wirtschaft, die weiter zunimmt. Der Handelsaustausch über Oder und Neiße erreicht seit Jahren immer neue Rekorde. Es gibt Millionen Arbeitspendler und Grenzgänger, die den Austausch zwischen den Gesellschaften am Leben erhalten. Zum anderen sind es die fast schon unzähligen Brücken in Kultur, Bildung und Sport, die von der Bundesliga und der Großen Oper bis hin zu vielen kleinen Vereinen reichen.

