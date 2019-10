Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Er erscheint bereits zum 21. Mal und ist in diesem Jahr doch eine Premiere: Der Kunstkalender "Zwischen Oder und Spree" ist als Ausgabe für das Jahr 2020 Tradition und Neuigkeit zugleich. Tradition, weil er wieder zwölf Bilder zeigt, die von einer Künstlerin aus der Region exklusiv für diesen Wandkalender erstellt worden sind. Eine Neuigkeit, weil der Kunstkalender zum ersten Bilder, die mit Pastellkreide gezeichnet worden sind, enthält.

Interessantes aus der Region

Vor allem Aquarelle waren es, die in den vergangenen Jahren die Herzen der Freunde dieses Kunstkalenders, der seit dem Jahr 2000 jährlich im Schlaubetal-Verlag Kühl OHG in Müllrose erscheint, höher schlagen ließen. Diesmal aber hat sich Herausgeber und Verlagschef Thomas Kühl für mit Pastellkreide gezeichnete Bilder, also für Pastelle entschieden. Warum? "Die Künstlerin ist mir aus dem Bekanntenkreis he­raus empfohlen worden", erzählt er, "und Pastellkreise ist natürlich etwas Neues für uns. Die Bilder gefallen mir aber sehr."

Premiere für Pastelle

Bei der ihm von Bekannten empfohlenen Künstlerin handelt es sich um Senta Schenk – eine Mathematiklehrerin im Ruhestand, die in Frankfurt lebt und arbeitet und mit ihren Bildern seit mehr als zehn Jahren öffentliche Ausstellungen gestaltet. "Ansichten von Senta Schenk", steht denn auch im Untertitel des neuen Kunstkalenders aus Müllrose.

Der Titel "Zwischen Oder und Spree" weist deutlich darauf hin, dass auf den Kalenderbildern nicht nur Motive aus dem Schlaubetal zu sehen sind, sondern Interessantes aus der gesamten Region zu entdecken ist. Wie immer wird nicht verraten, wo genau sich die mit Pastellkreide festgehaltenen Gebäude, Plätze oder Landschaften befinden. Lediglich der Name Stadt oder Gemeinde ist vermerkt, auf dem Novemberblatt ist nur allgemein "Schlaubetal" zu lesen. "Wir laden mit unserem Kalender die Menschen dazu ein, selbst auf Entdeckungsreise durch unsere Heimatregion zu gehen", sagt Thomas Kühl.

Die Motive hat der Herausgeber – ebenfalls wie immer – selbst gesucht. "Ich bin rumgefahren, habe Fotos gemacht, oft auch mehrere Varianten pro Motiv", erzählt er. "Die Künstlerin hat dann selbst entschieden, welche Ansicht sie für den Kalender umsetzt." Entstanden sind so Pastelle einer Frankfurter Winterlandschaft, eines Fünfeichener Gotteshauses, eines Beeskower Fachwerkhauses und eines Müllroser Ufers, um nur einige zu nennen.

Der Verkaufspreis ist übrigens seit der Erstausgabe stabil: "Erst 24 D-Mark, danach 12 Euro – da­rauf können sich unsere Kunden verlassen", sagt Thomas Kühl.

Info Der Kalender ist in Müllrose beim Schlaubetal-Verlag und in der Schlaubetal-Information, in Eisenhüttenstadt im Buchhaus Jachning, in Beeskow in der Buchhandlung Zweigart, in Frankfurt in der Hutten- und in der Lukas-Buchhandlung sowie in anderen Buchhandlungen in der Region erhältlich.