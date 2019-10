Hey, wir sind da! Das scheinen die Mädchen und Jungen aus der Waldwichtel-Gruppe der Kneipp-Kita auszudrücken. Am ersten Tag in der neu gebauten Kita am Weinbergsweg gibt es noch jede Menge zu entdecken. © Foto: Gerd Markert

Gabriele Rataj

Buckow (MOZ) Hanna war die Letzte und Luise die Erste. Hanna hat vor gut einer Woche am alten Kita-Standort an der Berliner Straße den Schlüssel im Schloss herumgedreht, das die Enden einer dicken Metallkette zusammenhielt. Die hatte Hausmeister Ralf Grübner-Schulz mitgebracht und mit ihr die beiden Torflügel am Eingang umwickelt. Dann konnte der letzte Akt für die langjährige Heimat Bu­ckower Kita-Kinder zelebriert werden.

Eine gute Woche später ist es Luise, die als erstes Kind am Montagmorgen bei Betriebsbeginn die nagelneue Kneipp-Kita betritt. Wenig später ist Bewegung in fast allen Räumen. Dazwischen aber liegt eine Woche, in der vom Kita-Erzieherteam über die teils noch Möbel aufbauenden Firmenvertreter bis zu dreimal Schulz und einmal Wohlfahrt, dem Hausmeister-Stadtarbeiter-Team, keiner Zeit zum Herumsitzen hatte.

Eine Woche, war lange angesagt gewesen, müssten die Eltern ihre Kinder anderweitig unterbringen. Eine Woche möglichst in den Herbstferien, wo ohnehin einige Familien Urlaub hätten. Eine Woche brauchte es unbedingt, um die in den Vorwochen bereits immer weiter von den Erziehern gepackten Kisten und Kartons per Umzugsauto an den Weinbergsweg zu befördern, dort auszuladen, auszupacken, einzurichten. An diesem Montag musste die Kita "Helene Weigel" funktionstüchtig sein.

"Ohne dieses grandiose Team wäre das nicht schaffbar gewesen", sagt Kita-Leiterin Kristina Mertens am Montag. "Wie alle angepackt haben, mit wie viel Herzblut sie dabei waren, das war einfach toll." Zwei Leute dürften außerdem nicht vergessen werden, liegt ihr am Herzen: Anett Schweers und Wolfgang Bohm aus der Bauverwaltung. "Ich konnte anrufen, fragen, meine Sorgen kundtun – immer hatten sie ein offenes Ohr und eine Lösung wurde gefunden", sagt Kristina Mertens. Man fühlte sich wie in einer großen Familie.

Während vergangene Woche drinnen geschraubt, montiert sortiert und eingeräumt wurde, drehten draußen die Bauarbeiter weiter ihre Runden. Das Außengelände braucht noch einige Zeit, bis es die Kindergartenkinder erstürmen können. "Aber die beiden Bedarfs-Parkplätze für die Eltern vor der Turnhalle, die haben sie noch rechtzeitig fertig gemacht", ist die Kita-Leiterin froh. Nicht nur das. "Der Kollege von LKT hat mich sogar beim Sponsorenlauf gesponsert", sagt sie anerkennend über das Verhältnis zwischen Baufirmen und Kita während dieser ganzen Zeit.

Sauna nun ohne Anstehen

Noch riecht alles neu. Noch sind die Wege wenig vertraut, wird mal die falsche Tür geöffnet und der Knirps steht allein im langen Flur statt im Gruppenraum. "Denn wir haben jetzt Wohngruppen, in denen jeweils zwei Gruppenräume und der Sanitärbereich miteinander durch Türen und teils große Sichtfenster verbunden sind. Die Kinder brauchen also nicht mehr diese Wohneinheit verlassen und die Erzieher können per Blickkontakt untereinander kommunizieren."

Die langen Gänge wirken etwas gewöhnungsbedürftig, doch das Leben spiele sich schließlich in den Wohngruppen und später dem Außenbereich ab, sagt die Kita-Leiterin. Das helle lichte Gelb sei einem jungen Mann zu verdanken, erzählt sie. "Wir wollten viele Farben", doch er habe gemeint, durch Mobiliar, Spielgeräte, Basteleien, die viele Natur vor Tür und Fenster werde so viel Farbe da sein, dass eine ruhige Wandgestaltung besser wäre.

Anderes ist so schön geworden, dass es die Mitarbeiter fast selbst noch nicht glauben können. Die Küche beispielsweise, wo Carola Schüler am Montag gerade die drei Servierwagen bestückt. Früher musste sie mit dem Tablett treppauf, treppab. "Wir sind sprachlos", sagt sie glücklich.

Der Speiseraum mit der Kinderküche in fröhlichem Grün. Dort wird, wenn das Kräuterbeet erst wieder wächst, weiter das Kneipp-Konzept verfolgt. Ebenso wie im Bewegungsraum, wo alles Platz hat, was einst in der alten Kita angeschafft wurde. Die Sauna ist jetzt deutlich geräumiger ausgefallen. "Nun passt eine ganze Gruppe mit Erzieherin hinein." Dazu Dusche, Wassertretbecken, eine Entspannungsecke, die der Förderverein gesponsert hat ... – Es gibt noch so viel zu entdecken. Aber schließlich ist Freitag erst öffentliche Übergabe.