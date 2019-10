MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der 37-Jährige, der am Sonnabend damit gedroht hatte, seine Ex-Freundin zu erschießen und damit für stundenlange Sperrungen auf der Karl-Marx-Straße gesorgt hatte, sitzt nun in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizei am Montag mit. Noch am Sonnabend erließ eine Richterin am Amtsgericht Frankfurt Haftbefehl, der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Der Polizei hatte er am Sonnabendmorgen telefonisch mitgeteilt, dass er auf dem Weg zu seiner Freundin sei und eine Schusswaffe dabei habe. Die Polizei hatte in der Innenstadt nach ihm gefahndet und ihn am Nachmittag festgenommen. Bereits am Freitagabend hatten der Mann und seine Ex-Partnerin Streit. Die bedrohte Frau hatte daraufhin die Polizei verständigt und um Unterstützung gebeten.