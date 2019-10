Joachim Eggers

Hangelsberg (MOZ) "Mein Vati ist gestorben, und ich wollte die ganzen Sachen nicht einfach wegwerfen." Für Andrea Siebke war das Grund genug, ihre Hausgemeinschaft in der Hauptstraße 30 anzustiften, sich dem Hangelsberger Garagen-Flohmarkt anzuschließen. Initiiert haben ihn Annette Maechtel und Kirsten Blackmore. Andrea Siebke hatte mit ihrer Familie im Garten an einer langen Tafel Hausrat aller Art aufgetischt und mit Preisen ausgezeichnet. In ihrer Kasse war durchaus Geldeingang zu verzeichnen, aber Andrea Siebke und ihr Nachbar Willi Hartmann zeigten sich vor allem glücklich über das verbindende Element, das von der Trödelei ausging. Damit hat das Beispiel die Vorstellungen der Initiatoren getroffen. Annette Maechtel sagte am Montag, die Veranstaltung solle im nächsten Herbst wiederholt werden – im September, wegen der höheren Chance auf gutes Wetter.