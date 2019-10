Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Die von Schülern des Hennigsdorfer Oberstufenzentrums konzipierte Ausstellung "30 Jahre Mauerfall – Spurensuche und Identität" geht in den Schlussspurt. Sie ist im Alten Rathaus von Hennigsdorf (Hauptstraße 3) nur noch bis Sonntag, 20. Oktober, zu sehen. Geöffnet ist sie zu folgenden Zeiten: am Dienstag und am Donnerstag (15. und 17. Oktober) von 13 bis 18 Uhr. Die allerletzte Gelegenheit bietet sich am Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. An den Wochentagen führen teilweise Schüler, die am Entstehen der Ausstellung beteiligt waren, durch selbige.

Die Schau nähert sich auf verschiedene Weise dem untergegangenen Staat DDR. An einer interaktiven Station kommen Zeitzeugen zu Wort, die über den Alltag und ihre Schwierigkeiten im sozialistischen Staat berichten und die Folgen von missglückten Fluchtversuchen schildern. Von OSZ-Schülern selbst erdachte Spiele setzen sich mit den Werten von Demokratie und Freiheit versus Diktatur auseinander. Graffiti-Tafeln, die von ihrem Format her an Segmente der Berliner Mauer erinnern, setzen sich mit Themen wie Musik und Sport auseinander, indem sie deren Bedeutung und Rolle vor und nach der friedlichen Revolution beleuchten.