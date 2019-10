Axel Sommerfeld

Gartz (MOZ) Zum 22. Mal wurde in der Gartzer Sporthalle um den Pokal des Amtsdirektors gekämpft. Neben dem alten Pokalgewinner, Angermünder Ballsportler (ABS) und dem Gastgeber Blau-Weiß Gartz waren noch drei weitere Vertreter der Volleyball Uckermarkliga angetreten, um den neu gestifteten Wanderpokal zu ergattern.

Bereits im Eröffnungsspiel gegen den Gastgeber Gartz zeigten die Spieler aus Angermünde, dass sie wieder zu den Favoriten zählten. Nur phasenweise konnten die Gastgeber dem kombinationsreichen Spiel von ABS Paroli bieten und verloren deutlich mit 14:20 und 13:20 beide Sätze.

Der zehnmalige Seriensieger der Uckermarkliga, SSV PCK Schwedt, lieferte sich mit der BSG Leipa ein Gefecht auf Augenhöhe, bei dem jedes Team einen Satz gewann. (20:13, 16:20). Als letztes Team griff die Spielvereinigung Criewen/Karthaus in das Turniergeschehen ein. ABS zeigte sich jedoch an diesem Tag bärenstark und ließ auch der Spielvereinigung keine Chance (20:12, 20:13). Blau-Weiß Gartz startete in seinem zweiten Match gegen PCK mit starken Angriffs- und Abwehraktionen und brachte den Gegner in Schwierigkeiten. Es gab aber in beiden Sätzen unerklärliche Einbrüche auf Gartzer Seite, in denen so gut wie nichts mehr funktionierte und PCK davonzog. Diese Rückstände konnten sie dann trotz wieder gleichwertigem Spiel nicht mehr wettmachen, sodass Gartz wieder beide Sätze abgab (15:20, 11:20). Generell erlebten die Zuschauer trotz scheinbar eindeutiger Punktestände durchweg hochklassigen Volleyball mit sehenswerten Spielzügen sowohl von den Angriffsreihen als auch von den Blockaktionen. Selbst Gastspieler mit Regionalligaerfahrung konnten nicht ungehindert ihre Angriffe durchbringen und wurden mehr als nur einmal weggeblockt.

PCK musste nach dem 2:0-Sieg über die SpG Criewen/Karthaus (20:15, 20:12) gegen ABS zeigen, wer als Turniersieger in Frage kommt. Da ABS auch gegen Leipa mit 2:0 Sätzen gewann (20:14, 20:12), reichte den Angermündern bereits ein Satz zum erneuten Pokalgewinn. Den holten sie sich dann auch sofort im ersten Anlauf mit einem sicheren 20:16, sodass die anschließende knappe Niederlage mit 19:20 keine Rolle mehr spielte.

Die SSV PCK belegte mit den nun insgesamt zwei Satzverlusten den zweiten Rang. Für die weiteren Platzierungen war noch Spannung angesagt. Die Blau-Weißen aus Gartz konnten sich mit der Umstellung ihres Spielsystems steigern und sowohl gegen Leipa (10:20, 20:15) als auch gegen die Spielvereinigung (18:20, 20:13) jeweils einen Satz gewinnen.

Das letzte Spiel des Tages sollte über die Vergabe des dritten und fünften Platzes entscheiden. Leipa setzte die SpG durch platzierte Angaben und starken Angriffen unter Druck und ließ dem Team keine Chance (20:6). Damit war scheinbar auch die Luft für den zweiten Satz raus, in dem Criewen/Karthaus mit 13:20 das Nachsehen hatte und nach Gartz den letzten Platz belegte. Leipa verabschiedete sich mit diesem eindeutigen Sieg als Dritter aus diesem Turnier.