Renate Meliß

Wandlitz (Freie Autorin) Also, wenn man gleich live auf Sendung geht – und die Technik mal wieder streikt, so kann das sehr übel sein. Nicht aber, wenn Seniorpraktikant Dirk Möller durch die Tür tritt und mit seiner Mundharmonika schon mal das Jingle des imaginären Senders "Eine Welle Wahnsinn" einspielt. Mitten rein ins Leben und auf Sendung ging das Theater am Wandlitzsee am Wochenende mit Komik à la Preil (Dietmar Lahaine) und Herricht (Dirk Möller) – den zwei unverwechselbaren Komikern aus DDR-Zeiten.

Das Duo stand den echten Blödel-Barden in keinster Weise nach und trieb dem Publikum schon bald die Lachtränen in die Augen. Los ging‘s mit einer Wette, bei der als Antwort nur das Wort "Bleistift" galt. "Was essen Sie sonntags am liebsten oder was schenken Sie Ihrer Frau zu Weihnachten?", wandte sich Dirk Lahaine an den Seniorpraktikanten, worauf dieser auch auf alle folgenden Fragen stur mit "Bleistift" antwortete. Bis auf jene – hinterlistige – Frage, ob er das Spiel etwa schon kenne? Dessen verblüfftes "Nein!" machte ihn um den Wetteinsatz von 50 Euro leichter.

"Ich bin jetzt der Emil und ich habe eine Geliebte und Sie stellen mich jetzt zur Rede!", wies Lahaine Möller an. "Aber ich heiße Dirk und nicht Emil und wieso Geliebte?", empörte sich dieser. "Aber das sollen Sie doch nur annehmen, kommen Sie also einfach herein und schließen Sie die Tür hinter sich!" – "Welche Tür, Herr Lahaine, ich sehe hier keine!" "Aber wir improvisieren doch nur, Sie Dilettant! Warum dauert das so lange?" "Verzeihung, die Tür klemmt!" Lahaine, sich seines langjährigen Radio-Entertainments sicher, trug sämtliche Spielanweisungen gönnerhaft vor, doch der naive Seniorpraktikant schmetterte sie auf seine Weise gnadenlos ab, was Lahaine langsam zur Weißglut trieb. Akrobatische Wortspielereien und Verwechslungen, die vom Bigamisten zum Pianisten reichten, standen an. Vom Klavierkauf und den "kleinen schwarz-weißen Hebelchen" war die Rede: "Ach, das sind die Tasten?" – "Nein, halbe Töne brauch ich nicht, ich zahl ja auch den ganzen Preis für das Klavier. Und wieso jetzt weißer Flügel, ich wollte doch ein Klavier kaufen oder wo bin ich jetzt hier?".

Ungebrochener Humor

Man kam man vom Elfenbein zum Elefanten, vom Stoßzahn zum Zahnstein. Wie einst die Komiker Preil und Herricht hauten sich auch die Vollblutschauspieler Lahaine und Möller die Sketche rasant um die Ohren und eroberten schnell die Herzen der Zuschauer im ausverkauften Theater am Wandlitzsee. Der Humor des einstigen DDR-Duos, das noch bis in die 1980er-Jahre hinein für ausverkaufte Häuser sorgte, ist damit offenbar auch heute noch ungebrochen.

Infos unter:www.theater-wandlitz.de