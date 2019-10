Bald wieder bezogen: Das Wohnhaus in der Paul-Bethge-Straße 7 in Gusow stand lange leer. Seit Oktober 2018 wird es saniert. Bis zum Jahresende ziehen die ersten Mieter ein. Im Frühjahr wird der Außenbereich hergerichtet. © Foto: Doris Steinkraus

Gusow-Platkow (MOZ) Viele Jahre stand es leer, das Mietshaus in der Paul-Bethge-Straße 7 in Gusow. Nach der Wende hatte es ein Privatmann übernommen und erste Sanierungsarbeiten in Auftrag gegeben. So verschwand die über Jahrzehnte markante Klinker-Fassade. Das Haus erhielt einen Putz. Erneuert wurden auch die Eingangstür und erste Fenster. Doch dann ging es nicht weiter. Immer mehr Mieter zogen aus. Schließlich erwarb die Seelower Wohnungsbaugesellschaft das Mietshaus. Doch auch der Sewoba fehlten letztlich die Mittel, das Haus wieder so herzurichten, dass es neu vermietet werden kann.

2018 erwarb der Platkower Elektro-Meister Timo Hettig das Haus von der Sewoba, begann mit der schrittweisen Sanierung. "Wir haben so gearbeitet, wie es die Auftragslage meiner Firma möglich machte", berichtet Hettig. Erfahrungen hat der Firmenchef bereits. Er kaufte zum Beispiel 2013 das Mietshaus neben der Bäckerei Studier in der Gusower Hauptstraße. Es wurde nicht nur innen, sondern auch außen wieder ein Schmuckstück. "Wenn ich hier fertig sind, ist das die 20. Wohnung, die über meine Firma hergerichtet wurde", erzählt der Platkower. Und fügt gleich an: "Dann ist aber Schluss. Es wird mein letztes Hausprojekt sein." Gewagt habe er seine Investitionen vor allem, weil es Bedarf gebe. Die fünf Wohnungen in der Paul-Bethge-Straße sind fast alle vergeben. "Im Oktober sollte eigentlich alles fertig sein", erzählt er. Es habe aber leider ein paar Probleme mit einer Partnerfirma gegeben, die Sanitär und Heizung installieren sollte. Er sei froh, dass die Firma Maru aus Altranft kurzfristig eingesprungen ist und gute Arbeit geleistet habe. So könnten die Wohnungen dann doch in diesem Jahr fertiggestellt werden.

Fenster, Fußböden, Elektro, Sanitär und Heizung alles wurde erneuert. Wobei er in allen Wohnungen einen der Kachelöfen, mit denen die Wohnungen einst beheizt wurden, hat stehen lassen. Die Wohnungen seien alles groß genug und die Öfen würden schon fast so wie Deko wirken. Gewirbelt haben die Handwerker bis in den Keller hinein. Dort musste erst einmal tüchtig entrümpelt werden. Der Steinfußboden wurde wieder sichtbar, bleibt erhalten. Der Keller weist zudem noch durchgehend eine preußische Kappendecke auf, die es in dieser Form nur noch vereinzelt gibt.

Leerstand wird beseitigt

"Die Gemeinde könnte solche Investitionen nicht stemmen", sagt Bürgermeister Frank Kraft. "Wir sind froh, dass sich Timo Hettig wiederholt sanierungsbedürftiger Gebäude angenommen hat. Sein Einsatz ist ein echter Gewinn für die Gemeinde." Das bekräftigt auch sein langjähriger Vorgänger Karlheinz Klein. Er erinnert daran, dass Hettig auch die Gaststätte "Zur Linde" in Platkow übernommen hat. "Er hat damit großen Mut bewiesen. Dort gibt es den einzigen großen Saal, in der auch die Gemeinde Veranstaltungen durchführen kann", steht für Klein fest. Über der Gaststätte gibt es ebenfalls zwei von Hettig sanierte Wohnungen.

Mit dem möglicherweise letzten privaten Bau-Projekt sichert Timo Hettig zum einen, dass wieder ein Stück Leerstand verschwindet und zum anderen, dass es Zuzug gibt. In der Gemeinde gibt es Dank ihrer Lage – Nähe der Kreisstadt und Bahn-Anschluss Berlin – nach wie vor Bedarf an Wohnungen. Etwas gedulden müssen sich die künftigen Mieter in der Paul-Bethge-Straße 7 mit der Außengestaltung. Im Frühjahr soll der Sockel saniert und der Hofbereich saniert werden. Gleich nebenan befindet sich der Spielplatz. "Eine gute Wohnlage", sieht es nicht nur Hettig.