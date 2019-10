MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Seit mehr als 25 Jahren werden am zweiten Sonntag im September historische Bauten und Stätten geöffnet, die sonst nicht oder nur teilweise zugänglich sind. Jetzt hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, die diesen bundesweiten Aktionstag koordiniert, das Motto für das nächste Jahr bekannt gegeben. Denkmaleigentümer sowie haupt- und ehrenamtliche Denkmalpfleger laden interessierte Besucher am 13. September unter der Überschrift "Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken." ein.

Dabei werden sie neuen Facetten ihrer Denkmale nachgehen, heißt es aus der Stiftung. Denn: Denkmale seien vieles: Wissensspeicher, Geschichtenerzähler, Hingucker, Wohn- oder Lernort. Sie zu erhalten und zu bewahren, sei eng mit dem aktuellen Thema Nachhaltigkeit verbunden.

In diesem Jahr waren in der Region unter anderem die Dampfmaschine und die Schinkelkirche in Cöthen, die Kirche, das Spritzenhaus und eine Hofanlage in Altwustrow, das Schloss Neuenhagen, das Lehmhaus Beerbaum, das Fontanehaus Schiffmühle und die Dorfkirche Neutornow sowie der Ringofen Altglietzen zu besichtigen. Anmeldungen für das nächste Jahr sind ab Ende Februar möglich.

Weitere Informationen gibt es beim Team Tag des offenen Denkmals, Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Schlegelstraße 1, 53113 Bonn, Tel. 0228 9091-447, Internet www.tag-des-offenen-denkmals.de.