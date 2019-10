Erinnerungen: Annette Hildebrandt in ihrer Hütte bei den Wasserfreunden Erkner. Mit einem Stein der gesprengten Versöhnungskirche an der Bernauer Straße und mit Berliner Mauerstein. © Foto: Kerstin Ewald

Erkner (MOZ) Der 9. November lag für mich in einem Meer von Erlebnistagen", so erinnert sich Annette Hildebrandt an den Tag der Maueröffnung vor 30 Jahren. Der Jahrestag hatte es allerdings für die Erkneraner Stadtverordnete und Autorin schon immer in sich – schon, als die Mauer noch stand. Jedes Jahr übte sich ihre Großfamilie – Brüder, Schwester, Nichten, Neffen – in einer Gratwanderung. Diese bestand darin, den Geburtstag des Neffen, mit dem sie lange unter dem Dach eines Mietshauses in Berlin-Mitte wohnte, fröhlich zu feiern und am gleichen Tag, angemessen der Reichspogromnacht 1938 zu gedenken. Familienmitglieder sangen dann Requiems im Chor oder besuchten kirchliche Veranstaltungen. "Dieser Neffe war ein fröhlicher Kerl und hatte den Kummer, dass die Feierei durch das Pogromgedenken immer einen traurigen Beigeschmack bekam", erinnert sich die Kommunalpolitikerin.

Die Geschichte ist Teil ihrer im Jahr 2000 mit ihrem Mann Lothar Tautz veröffentlichen Reflexionen zur DDR-Geschichte und den Wendejahren. Das Buch erschien unter dem Titel "Don’t worry, be happy". Bei einem Gespräch im Freizeithäuschen auf dem Gelände der "Wasserfreunde Erkner" erzählt Annette Hildebrandt, Jahrgang 1954, die Geschichte noch einmal im Schnelldurchlauf. Seit 2018 wohnt sie nun in Erkner, seit drei Jahren rudert sie schon bei den Wasserfreunden begeistert mit.

Der 9. November 1989 verlief wie immer – mit Kaffee, Frankfurter Kranz und Pogromgedenken – mündete aber schließlich im reichlichen Genuss von selbstgemachten Palinka eines ungarischen Gastes. Davon und vom anstrengenden Tage geschafft, verschlief Annette Hildebrandt die sensationelle Nachricht von der Maueröffnung. Selbst der Weckversuch ihres damaligen Mannes, "Annette, die Mauer ist offen, wir wollen zum Brandenburger Tor!", konnte sie nicht mehr bewegen, das Bett oder gar das Haus zu verlassen. Ihre Freude begann erst am nächsten Tag, Entdeckungstouren durch Westberlin, wie typisch für die Zeit, folgten. Viele tragen ähnlich intensive Bilder aus jenen Tagen in sich.

Ein bemerkenswerter Aspekt an Annette Hildebrandts Geschichte ist: Trotz aller Ernüchterung, welche die historische Entwicklung auch für ihr Leben mit sich brachte, ist ihre Freude über den Mauerfall nie versiegt. Quasi tröpfchenweise rann sie auf den Grund eines metaphorischen Gefäßes, wie sie es später beschreibt. "Heute achte ich sorgfältig darauf, dass der Wasserstand gleich bleibt und vergesse nie nachzufüllen", meint die Erkneranerin, die als leicht renitente Pfarrerstochter in der DDR viele bittere Erfahrungen machen musste. Übermäßig starke Einschränkungen in der Schullaufbahn und der Berufswahl zählten dazu. Dennoch wirft sie, die später mit ihrem zweiten Mann Lothar Tautz Schulprojekte zur deutsch-deutschen Geschichte durchführte, heute einen differenzierenden Blick auf die Gesellschaft der DDR, in der sie schließlich ihre Nische gefunden zu haben schien.

Prägend für ihr Erleben der Wendezeit war auch der Aufbau der Sozialdemokratischen Partei im Osten, der SDP, in die sie wenige Tage nach deren Gründung – im Oktober 1989 – eingetreten war und die sie als Teil des Berliner Verbandes mit aufbaute. Als im Frühjahr 1990 Volkskammer- und Kommunalwahlen stattfanden, war die eben neu-erwachte Ost-Sozialdemokratie schon in die West-SPD überführt worden, eine Tatsache, die Annette Hildebrandt heute in der Rückschau bedauert.

Viel schwerer sei es nun für die Mitglieder aus dem Osten, eine für die Menschen der damals noch existierenden DDR passende Programmatik zu entwickeln. "Damals wollte ich wie viele andere schnell die Einheit, heute glaube ich, dass es wir eine Chance vertan haben, in Zusammenarbeit mit den Bürgerbewegungen einen ‚Dritten Weg‘ zu beschreiten", so sieht es Annette Hildebrandt heute.

Der SPD blieb sie trotzdem fast drei Jahrzehnte lang treu. Erst Anfang des Jahres trat die noch recht neue Erkneranerin in die Grünen-Partei ein, für die sie nun als Stadtverordnete im kommunalen Finanzausschuss mitarbeitet.

Symbol der Unterschiedlichkeit

Gerade im Jahr 30 nach dem Fall der Mauer denkt die Kommunalpolitikerin Hildebrandt über die Unterschiede der Menschen aus den beiden deutschen Staaten nach und plädiert für ein Erinnern mit möglichst vielen Hilfsmitteln: "Ich habe einen kleinen Mauerstein aus diesem ekligen Beton. Denn, weil wir die Mauer hatten, sind wir Deutschen verschieden geworden", findet sie. Je mehr die äußerliche Gleichgestaltung zunahm, desto mehr sei das Unverständnis für die inneren Unterschiede gewachsen: "Wir sind verschieden, und das ist auch gut so." Vielleicht wird sie eines Tages über dieses Auseinanderdriften schreiben.