Mara Kaemmel

Schöneiche (MOZ) Der Anschlag auf die Synagoge in Halle ist erst ein paar Tage her – die musikalische Lesung von André Herzberg vor rund 30 Zuhörern in der Schöneicher Kulturgießerei am Sonntag bekam deshalb einen sehr aktuellen Bezug. Die Polizei hatte Wachschutz angeboten, denn André Herzberg ist Jude. In seinem Roman "Was aus uns geworden ist" erzählt er über jüdisches Leben in der DDR, über Identitätssuche und Selbstverleugnung.

Vielen ehemaligen DDR-Bürgern ist André Herzberg vor allem als Frontmann und Sänger der Band Pankow ein Begriff, erst nach der Wende hat er mit dem Schreiben begonnen. Die Kindheit seiner Protagonisten ist geprägt von den Nachkriegserlebnissen, den Toten der Familie, vom Schweigen der Eltern. Er liest Sätze über das Gefühl, ein Fremder zu sein: "Ich bin eine Katze im Hundeland. Aber ich bin keine Katze. Ich bin ein Mensch." Nach Besuchen in New York und Israel falle es ihm persönlich inzwischen leichter, das Jude-Sein für sich anzunehmen. Sein mitunter betroffen dreinblickendes Publikum munterte André Herzberg mit Liedern auf. "Ich bin in erster Linie Unterhalter."