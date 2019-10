MOZ

Ortsmarke (MOZ) Im vergangenen Jahr kurz vor Weihnachten kam im Bad Saarower Helios-Klinikum die schreckliche Diagnose: Die kleine Pia aus Fürstenwalde, die am Sonntag acht Jahre alt wird, litt an einem bösartigen Hirntumor. Noch bis Februar läuft in der Berliner Charité die Chemotherapie. Wenn alles läuft wie erhofft, kann sich Pia noch vor deren Ende einen kleinen Traum erfüllen. Sobald die Blutwerte stimmen, reist sie mit ihrer Mutter Jennifer Balewski auf einen Reiterhof mit Islandpferden in die Lüneburger Heide. Möglich wird das durch eine Spende in Höhe von 1000 Euro durch die Bad Saarower Kita Abenteuerland.

Der Kita-Ausschuss der Einrichtung hatte beschlossen, den Erlös des diesjährigen Sommerfestes Pia und ihrer Mutter dafür zur Verfügung zu stellen. Zustande kam der Betrag durch Einnahmen aus dem Kuchenverkauf und durch Spenden von Eltern. Ein Zuschuss vom Amt Scharmützelsee bewirkte, dass die Summe schließlich rund wurde. Am Montag überreichte Kita-Leiterin Kirstin Wittke einen symbolischen Scheck. "Ich bin schon mal geritten, und ich freue mich sehr auf den Urlaub", sagte Pia.