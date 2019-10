Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Bei der Neuwahl des Kreisvorstands Uckermark der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV) der CDU Brandenburg im Dominikaner Kloster in Prenzlau ist ihr Vorsitzender Wolfgang Banditt aus Gartz wiedergewählt worden. Wie die Partei weiter informiert, wurde Dietmar Koppermann aus Boitzenburg zu seinem Stellvertreter bestimmt. Als Beisitzer fungieren Marek Wöller-Beetz und Andreas Meyer (beide aus Prenzlau) sowie Herr Reinhold Protschko (aus Schwedt) nach einstimmigem Votum.

Bei der Mitte September im Potsdamer Mercure Hotel vorgenommenen Wahl des Landesvorstandes der Kommunalpolitischen Vereinigung Brandenburg wurde Wolfgang Banditt aus der Uckermark in den Landesvorstand gewählt. Der Lokalpolitiker engagiert sich seit der Wende für die Kreistagsarbeit und vertritt die Belange der Union. Er ist einer der dienstältesten Kreistagsabgeordneten und inzwischen Kreistagsvorsitzender. Er ist außerdem einer von fünf Bundesdelegierten des Landes. Die nächste Bundesvertreterversammlung findet am 8. und 9. November in Würzburg in Bayern statt.

Schulungen für Mandatsträger

Die Kommunalpolitische Vereinigung der CDU/CSU richtet sich an Mandatsträger der Union in den Städten und Gemeinden Deutschlands, um sie bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Weil es sich häufig um ehrenamtlich politische Betätigung handelt, gibt es dazu Schulungen und Beratungen zu wichtigen Schwerpunkten. Aber auch bei Gesetzgebungsverfahren und im Verhältnis zwischen Bund, Ländern und Kommunen hilft die KPV bei der Umsetzung und bei wichtigen Entscheidungen. Die Unterorganisation der CDU wurde schon nach dem Krieg in Westdeutschland gegründet. Neue Brandenburger Landesvorsitzende ist Kerstin Hoppe aus der Gemeinde Schwielowsee.