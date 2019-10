Jörn Kerckhoff

Eberswalde (MOZ) In einer Zeit, in der viele Zäune gebaut werden, um Menschen voneinander zu trennen, mag es komisch klingen, dass ein Zaun auch ein verbindendes Element haben kann. Dass dies aber tatsächlich möglich ist, bewiesen die Jugendgruppen der Baptistengemeinde und der Evangelischen Gemeinde in Eberswalde in der vergangenen Woche. Sie arbeiteten gemeinsam an einem Projekt und füllten damit den Begriff Ökumene mit Leben.

Ein schwieriges Thema

"Nach der Fertigstellung des Anbaus an unserem Gemeindezentrum war der Zaun marode", schildert Michael Voth, Pastor der Baptistengemeinde die Situation. So, wie der Zaun aussah, konnte er nicht bleiben. Natürlich sei das Bauen von Zäunen heutzutage ein belastetes Thema, ist sich Voth bewusst. Besonders der Bau eines Grenzzauns oder sogar einer Grenzmauer zwischen den USA und Mexiko sorgte seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump für Diskussion und Streit. Aber auch in Europa sind Zäune ein Thema, um Flüchtlingen den Weg zu versperren.

Dennoch sollte der Zaun zwischen den Grundstücken der Baptisten und der Protestanten erneuert werden. Im Frühjahr sei die Idee entstanden, die Sanierung des Zauns für ein Jugendprojekt zu nutzen. Für die Umsetzung holte man sich Künstler Armin Weber, der mit den Jugendlichen der Baptistengemeinde schon mehrere Projekte gestaltete. Weber kam auf die Idee, die Zaunsanierung als Projekt für die Jugendgruppen beider Gemeinden zu gestalten und damit ein verbindendes, ökumenisches Element zu schaffen.

Eine Idee, die auf beiden Seiten des damals noch maroden Zauns offenbar gut ankam. 14 Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren aus beiden Jugendgruppen fanden sich zusammen, um bei dem Projekt zusammenzuarbeiten und sich zu begegnen.

Der Wille zur Zusammenarbeit war groß, das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten dagegen bei vielen der Jugendlichen offenbar nicht so sehr, wie Armin Weber berichtet. "Viele von ihnen hatten schon Zweifel, ob sie das überhaupt können", erzählt der Künstler. Er selbst nehme sich bei solchen Projekten bewusst zurück. "Ich will nicht ein fertiges Konzept vorgeben, dass die Jugendlichen dann nur nachbauen, ich will sie begleiten, ihnen Raum für die eigene Kreativität geben und sie beraten und unterstützen, wo es notwendig ist", erzählt Weber, wie er seine Rolle bei den Jugendprojekten sieht.

So seien die Teilnehmer des Projekts etwa auf die Idee gekommen, Tafeln mit den zehn Geboten und Bibelzitaten am Zaun anzubringen. Damit ist der Zaun eben mehr, als nur ein Zaun, sondern ein Ort zum innehalten. "Diejenigen, die anfangs Zweifel hatten, ob sie etwas zu dem Projekt beitragen können, haben im Laufe des Projekts ganz neue Seiten und Talente an sich entdeckt und sind richtig aufgeblüht", schildert auch Michael Voth seine Beobachtungen, die er in den Tagen des Projekts machte.

Projekt der gelebten Ökumene

Das Besondere an dem Zaun: An einem Ende wurde ein Tor eingebaut. "Das Tor der Begegnung", erklären Voth und Weber. Dieses Tor soll den Zaun, der die Grundstücke der beiden Gemeinden voneinander abgrenzt, durchlässig machen und die Begegnung zwischen Baptisten und Protestanten ermöglichen. Auch dieses Tor sei also ein Zeichen der Ökumene, so Voth und Weber.

Das Zaunprojekt sei zwar das erste gemeinsame der beiden Jugendgruppen gewesen, soll aber offenbar nicht das letzte bleiben. Michael Voth kann sich vorstellen, dass sich die Gruppen in Zukunft öfter begegnen, um weitere Projekte zusammen umzusetzen und sich dabei besser kennenzulernen. Und Armin Weber wäre dann auf jeden Fall auch wieder als Berater mit dabei, erklärt der Künstler.

Gefördert wurde das Projekt übrigens von der Stiftung Herzog Engelbert Charles und Herzogin Mathildis von Arenberg, berichtet Michael Voth.