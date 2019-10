Roland Hanke

Storkow (MOZ) Mit dem Sieg-Geschenk der Mannschaft für Toni Lüdtke, der am Sonnabend 35 Jahre alt wurde, ist es nichts geworden. Wenigstens wurde nach der Partie in der Kabine kurz auf den Geburtstag des Storkower Trainers angestoßen, tags darauf ließ sich der Jubilar bei einer kleinen Familienfeier verwöhnen.

Trotz der Derby-Niederlage gegen den Kontrahenten aus der Kreisoberliga war der neue SSC-Coach angetan von der Leistung seiner Mannschaft. "Es hat nicht sollen sein, Glückwunsch an Pneumant. Wir hatten die klareren Chancen, haben aber die Tore nicht gemacht, auch weil die Gäste mit Oliver Roggisch über einen sich seit Wochen in Top-Form befindlichen Torwart verfügen", erklärte Lüdtke. "Wir haben den entscheidenden Fehler beim Gegentreffer gemacht. Trotzdem bin ich stolz auf meine Jungs. Der Bessere ist ausgeschieden."

Das sah Pneumant-Kollege Marvin Herrgoß naturgemäß etwas anderes. "Ich denke, wir haben verdient gewonnen. Von den Großchancen her war es ein ausgeglichenes Spiel", sagte der 23-Jährige. "Wir haben eine gute Defensivleistung mit einem überragenden Torwart gezeigt, was uns den Sieg gerettet hat. Zum Ende hin wurde es noch etwas eng, aber wir haben das Ergebnis gehalten, wobei wir selbst noch zwei, drei gute Chancen hatten."

Erste Hälfte ausgeglichen

Möglichkeiten gab es schon in der ersten Halbzeit, in der sich von der Taktik her beide Mannschaften meist neutralisierten, keine Fehler machen wollten. Doch in den zwei Minuten vor der Pause hatten die Gastgeber zweimal die Führung auf dem Fuß. Nico Schorisch wurde in den Strafraum geschickt und zog ab, aber Roggisch klärte. Kurz darauf kam Kapitän Daniel Preusker nach einem Eckball von Christian Sergel aus Nahdistanz zum Schuss – wieder parierte der Gäste-Keeper großartig, auch beim Nachschuss.

Zwei Minuten nach Wiederbeginn setzten die Fürstenwalder das erste Achtungszeichen: Tommy Schäfer traf aus Nahdistanz die Latte. Und wenig später dann die Gäste-Führung, als Martin Seidel einen langen Ball mit einem Schuss aus etwa zehn Metern Torentfernung verwertet (48.). Jetzt wurde das Spiel temporeicher. Pneumant wollte nachlegen, der Storkower SC den Ausgleich.

Roggisch rettet Weiterkommen

Der wäre auch fast gefallen, doch der Gäste-Keeper parierte einen Schuss von Marian Beyer aus Nahdistanz (52.). Nach einer Stunde zeigte der SSC einen schönen Spielzug, wobei Paul Lehmann von rechts auf Beyer flankte, der aus zehn Metern jedoch das Tor knapp verfehlte. In der 73. Minute folgte die nächste Glanztat von Roggisch, der mit einem Reflex gegen Beyer klärte und so seinem Team das Weiterkommen rettete. Sein Storkower Gegenüber Lucas Fiedler vereitelte mit einer Parade gegen Tommy Schäfer das zweite Gegentor (77.), so dass es beim knappen Sieg der Spreestädterblieb.