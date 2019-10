Jürgen Liebezeit

Zühlsdorf (MOZ) Sonderlich klug hat sich der Zühlsdorfer Tassilo K. nicht angestellt, als er am Montag am zweiten Prozesstag vor dem Neuruppiner Landgericht versuchte, ein voll umfassendes Geständnis abzulegen. Denn in einem nichtöffentlichen Verständigungsgespräch zum Auftakt hatte sein Verteidiger mit dem Gericht vereinbart, dass die zu erwartende Strafe bei einem Geständnis milder ausfällt sowie der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt wird.

K. muss sich mit einem weiteren Angeklagten, dem 28-jährigen Maximilian T., vor Gericht wegen gemeinschaftlichen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten. Bei einer Durchsuchung seines Miethauses in Zühlsdorf wurden im März verschiedene Betäubungsmittel (Cannabisblüten, Cannabisharz, Ecstasy, Amphetamine), Verpackungsmaterialien, Verkaufsutensilien und Streckmittel gefunden.

Der 31-jährige Zühlsdorfer Tassilo K. räumte ein, dass ein Teil der Drogen ihm gehörten. Er habe Cannabis selber konsumiert oder Produkte daraus hergestellt. So produzierte er zum Beispiel Gummibärchen und Kekse mit berauschender Wirkung. 100 Gramm der Drogen-Bärchen verkaufter er dann im Freundeskreis für 20 bis 25 Euro. Er gestand weiter, im Besitz von mehreren Tausend blauer Ecstasy-Pillen zu sein, die das Logo und die Form des Kartensymbols Pik Ass haben. Hergestellt haben will er sie aber nicht. Er sei bei dem Versuch, solche Drogen zu produzieren, gescheitert. Das habe an den Zutaten, die er von einem Mann namens "Toni" für 4 500 Euro bekommen hatte, gelegen. Als er "Toni" – nähere Angaben konnte er zu dem Mann nicht machen – später wiedertraf, habe er 4 000 Pillen aus dessen Auto gerissen und sei weggelaufen. "Ich wollte meine Kosten wieder reinholen", so K. Denn die Pillen sollten in Berliner Clubs verkauft werden. In einigen Fällen sei das auch gut gelungen. Dass K. ausgerechnet ein "Pik Ass" als Tätowierung auf einem Finger hat, sei reiner Zufall. Das sei das Verbindungssymbol zwischen ihm und seiner Verlobten.

K. belastete auch den Mitangeklagten. Ein Großteil der entdeckten Drogen und Utensilien würden Maximilian T. gehören.

"Das klingt alles nicht sehr glaubhaft", sagte die Vorsitzende Richterin Grit Burzer. Auch der Staatsanwalt hatte seine Zweifel.

Der Prozess wird am 23. Oktober fortgesetzt. Dann will sich auch Maximilian T. einlassen und zumindest ein Teilgeständnis ablegen.