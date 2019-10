Jörn Kerckhoff

Niederfinow (MOZ) Die Gemeinde Niederfinow sieht sich zum Handeln gezwungen. Das Schiffshebewerk Niederfinow ist ein beliebtes Ausflugsziel, das jedes Jahr viele tausend Besucher anlockt. Diese nutzen dann auch den eigens geschaffenen Parkplatz zum Halt. Während die meisten Auto- und auch Motorradfahrer den Parkplatz korrekt nutzen und auch die drei Euro Parkgebühren entrichten, gäbe es leider auch immer wieder Motorradfahrer, die ihre Krafträder außerhalb des Parkplatzes abstellen, was nicht vorgesehen ist, oder selbst kleinste Öffnungen in der Einfriedung nutzen, um zu verschwinden, ohne zu bezahlen.

So die Schilderungen von Bürgermeisterin Peggy Fürst während der Sitzung der Gemeindevertreter am vergangenen Donnerstag. Auch wenn es nur ein kleiner Teil aller Motorradfahrer sei, die sich so verhalten, komme es leider nicht selten vor, bestätigte Gemeindevertreterin Heike Thiede, die am Schiffshebewerk arbeitet.

Wildparkern Einhalt gebieten

So sieht sich die Gemeinde nun gezwungen, diesem Verhalten einen Riegel vorzuschieben. Die Einfriedung des Parkplatzes soll erweitert und der Weg "Lieper Schleuse" teilweise miteinbezogen werden. Damit könnte sichergestellt werden, dass das Befahren und Verlassen des Parkplatzes nur über die dafür vorgesehene Zufahrt erfolgen kann, so Fürst. Die Errichtung von vier Dreifach-Wegesperren wären notwendig, um dies zu erreichen. Für den Zugang von der Hebewerkstraße zur Gewerbefläche bräuchte es eine zweiflügelige Drehflügeltoranlage. Mit der Teil­einziehung könnte auch ein Durchfahrtsverbot mit Sonderzeichen für den Weg "Lieper Schleuse" ab der Hebewerkstraße umgesetzt werden. Die Nutzung als alternative Zufahrt wäre damit unzulässig und könnte im Fall eines Verstoßes geahndet werden, schildert Solveig Spann, Leiterin des Haupt- und Ordnungsamtes Britz-Chorin-Oderberg. Das Ausschreibungsverfahren für dieses Projekt könne kurzfristig erfolgen, so die Information des Amts.