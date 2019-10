Roland Hanke

Schöneiche (MOZ) Es geht auch ohne Trainer, könnte man meinen. Das stimmt allerdings nicht ganz, denn auf der Bank von Germania Schöneiche II – Zweiter der Kreisliga Mitte – agierte gegen Victoria Seelow III, den 14. der Nord-Staffel, Ersatztorwart Marcus Richter – instruiert von Dennis Pflume, der wie sein Mitstreiter Christian Balles verhindert war. "Wir sind ein Team und schaffen das auch so", sagt Pflume. "Und wir hatten uns vorgenommen, gleich am Anfang Vollgas zu geben, um den Gegner zu überrumpeln."

Erste Halbzeit ebnet den Sieg

Das ist dann auch geglückt. Angelo Küter traf nach 18 Minuten zum 1:0. Nach einer halben Stunde erhöhte Marcus Resch. "Er und Razor Marquardt sind bei der Bundeswehr in Deutschland unterwegs und kommen so oft es geht zu unseren Spielen. Das ist ihnen hoch anzurechnen", betont der Trainer. Noch vor dem Pausenpfiff war Dominik Lechner mit dem 3:0 zur Stelle (37.).

"In der zweiten Halbzeit haben wir dann dreimal gewechselt, um auch Spielern, die sonst nicht so zum Zuge kommen, Einsatzzeiten zu geben", sagt Pflume. Auch angesichts der klaren Führung sei dann ein bisschen der Spielfaden verloren gegangen. So kamen die Gäste noch zu zwei Treffern. Zunächst erzielte Henry Zieschang der erste Tor für die Seelower, der Anschlussvon Rene Ziehe zum 2:3 in der fünften Minute der Nachspielzeit war dann aber nur noch Ergebniskosmetik.

Germanias Zweite ist im Kreispokal übrigens letztmals vor mehr als vier Jahr so weit gekommen. Im Juni 2015 verlor die Mannschaft erst im Finale 0:1 gegen Preußen Bad Saarow.