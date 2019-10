Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Halb Angermünde schien sich am Sonntag ein Stelldichein im Gewerbegebiet Oderberger Straße zu geben. Zumindest motorisierte Besucher des Trödelmarktes bei der Feuerwehr brauchten Geduld und Glück, um eine freie Parklücke zu erhaschen. Gute Chancen also für die Hobby-Händler auf gute Geschäfte bei Kinderbekleidung, Haushaltswaren, Bücher, Sammlerschätze, Spielwaren und vielem mehr. Schon kurz nach 6 Uhr waren die meisten vor Ort und wurden von Feuerwehrleuten eingewiesen.

Selbstgenähte und gekaufte Kindersachen, die für den eigenen Nachwuchs zu klein geworden sind, bot Anne Fleske an. "Es tut mit leid, mich davon zu trennen. Aber meine Mutti hat mich überzeugt", sagt Anne, die Tochter der Jugendwärtin der Angermünder Feuerwehr, Veronika Taddey-Fleske. Wie viel sie an diesem Tag für die Sachen einnimmt, das war jedoch ganz nebensächlich. "Das ist wie ein Familientag und macht einfach Spaß. Man trifft viele Leute", meinte sie.

Hamburgerin sammelt Spenden

Neben ihr lief die Spendenaktion für die Opfer der beiden Brände in Schmiedeberg. Erst am Vortag verlor ein Mann sein Leben, als er auf der Flucht vor den Flammen aus dem dritten Stock eines Hauses sprang und starb. Die Wohnungen in dem Gebäude sind derzeit unbewohnbar. Erst am 3. Oktober war eine Frau bei einem Hausbrand in Schmiedeberg ums Leben gekommen. Der Ortsbeirat Schmiedeberg hat eine Hilfsaktion gestartet, die von der Stadt Angermünde unterstützt wird. Immer wieder wies Moderator Bernd Winkler, selbst Feuerwehrmann, auf die Aktion hin. Viele Besucher steckten einen Teil ihres geplanten Tagesbudgets in die Spendenbox. Die betreute zeitweilig Tanja von der Hagen. Die Hamburgerin mit Wurzeln in Schmiedeberg war in den Ferien mit ihrer Familie hier zu Besuch. "Ich wechsle mich mit anderen Dorfbewohnern hier am Stand ab. Alle halten gut zusammen", erzählte sie.

Etwas für die Bildung auf unterhaltsame Art hatten Jeremy Olejniczak, Tim Hoge, Jasper Lettow, Florian Witt und ihre Betreuer vom Jugend-Rot-Kreuz mitgebracht. Beim Quiz rund um Erste Hilfe und das DRK gab es kleine Preise zu gewinnen. Mit voller Einkaufstasche und einer Puppe unterm Arm machte sich Angelika Götze mit Partner Peter Grumt auf den Heimweg nach Schwedt. Die Sammlerin von Schwänen aller Art wurde in Angermünde fündig.

1000 Bratwürste auf dem Grill

Für das leibliche Wohl sorgten Feuerwehrmann Benjamin Radebach und weitere Kameraden. Seit 5.30 Uhr standen sie in den Startlöchern, um Stände aufzubauen und hunderte Frühstücksbrötchen zu schmieren. Später grillten sie rund 1000 Bratwürste, rund 50 Scheiben Leberkäse sowie jede Menge Jagdwurstscheiben und Steaks. "Die Frauen von Kameraden haben für den Nachmittag Kuchen gebacken. Ich habe meine Mutter damit beauftragt", verriet der gelernte Koch, der seit elf Jahren bei der Bundeswehr ist und am Montag nach einem schönen, aber anstrengenden Sonntag wieder seinen Dienst beim Fernmeldebataillon in Prenzlau antrat.

Die Spendenaktion für die Brandopfer geht weiter. Spendenkonto: IBAN DE36170560603624000429, BIC WELADED1UMP, Verwendungszweck: "Hilfe für Schmiedeberg. Spendenquittungen: Tel. 03331 260067, ch.neujahr@angermuende.de