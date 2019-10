MOZ

Rüdnitz (MOZ) Eine positive Jahresbilanz hat der Heimat- und Landschaftsverein in Rüdnitz gezogen, auch wenn noch eine wichtige Wanderung folgt. Doch das Konzept, vor allem junge Familien anzusprechen, sei aufgegangen, sagt Rainer Staude. Bei der Planung der künftigen Veranstaltungen soll daran festgehalten werden.

Das erste Erntefest in Rüdnitz zählt zu den Premieren in diesem Jahr. Die Vorbereitung dafür war relativ kurz, dennoch zog es viele Besucher an. Nach dem Erntegottesdienst in der Dorfkirche war ein Bauernmarkt auf dem Dorfanger vorbereitet worden. Mehrere Landwirte aus dem Ort haben sich beteiligt. Das Spektrum des Marktes reichte von Galloway-Rindern und Kamerunschafen über eine Ziegenkäserei bis zur Imkerei und jeder Menge Obst und Gemüse. Selbstvermarktung und ökologische Erzeugung stehen dabei im Vordergrund. Historische Landtechnik wurde gezeigt und Kremserfahrten mit musikalischer Begleitung auf der Geige von Joy Arthur Weiß konnten unternommen werden.

Der Bauernmarkt soll im kommenden Jahr in Abstimmung mit dem Förderverein Dorfkirche wiederholt und ausgebaut werden, so Rainer Staude. Junge Menschen und auch neu hinzugezogene Rüdnitzer an den Ort und das dörfliche Leben heranzuführen, sei das Ziel. Das gelte auch für Angebote wie "Radeln durch die Ortsgeschichte" oder die Pilz-Exkursion mit einem Experten zur Bestimmung der Pilze. Allein an dieser Veranstaltung hätten 35 Wanderer, darunter 17 Kinder, teilgenommen. Ähnliches gelte für den Waldspaziergang mit dem Förster, das Baumblütenfest auf der Streuobstwiese und das Hoffest. Als letzte Veranstaltung in diesem Jahr findet die Rüdnitzer Zwei-Seen-Wanderung zwischen Mechesee und Sterinsee am 27. Oktober statt.