Katrin Krause

Fläming Die ehrenamtlichen Mitglieder der Tiertafel Bad Belzig e.V. (TTBB) fahren einmal im Monat mehrere Ortschaften im Hohen Fläming an, um finanziell in Not geratene Mitbürger bei der Verpflegung ihrer Haustiere wie beispielsweise Katzen und Hunde zu unterstützen. Jede Leserin und jeder Leser kennt sicherlich mindestens einen Menschen in seiner Nachbarschaft oder in seiner Umgebung, der sein Letztes gibt, um sein geliebtes Haustier ausreichend zu versorgen und der dabei selbst auf vieles verzichtet. Momentan ist das Nassfutter bei uns für Hunde sehr knapp, so dass wir dringend Futterspenden benötigen. Wer eine Futterspende leisten möchte, kann diese abgeben oder einsenden an: Tiertafel Bad Belzig e.V., Familie Oldenburg, Preußnitz 34a, 14806 Bad Belzig. Sollten Sie sich angesprochen fühlen, dann rufen Sie doch einfach unter der Telefonnummer 01523 2764165 an (am Telefon ist Diana Oldenburg), um Ihre Spende anzukündigen oder ggf. Absprachen zu treffen. Gern können Sie dafür auch unsere Emailadresse info@tiertafel-badbelzig.com nutzen. Oder Sie möchten uns finanziell unterstützen, damit wir Futter kaufen können? Dann nutzen Sie bitte nachfolgende Bankverbindung. Kontoinhaber: Tiertafel Bad Belzig e.V., IBAN DE03 1606 2008 4100 8731 00, BIC: GENODEF1LUK, VR-Bank Fläming eG oder Paypal: paypal@tiertafel-badbelzig.de. Unser Verein ist durch seine Gemeinnützigkeit berechtigt, Spendenquittungen auszustellen. Die Mitglieder der Tiertafel Bad Belzig bedanken sich bereits im Voraus für Ihre Spenden und werten diese auch als Anerkennung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit.