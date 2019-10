Jörg Kotterba

Frankfurt (Oder) (Freier Autor) Frankfurt, vor dem Krieg eine stolze und ansehnliche Beamtenstadt, hat im April 1945 ihr Antlitz verloren. Bomben zerstörten wunderschöne Häuser der Innenstadt, auch Kriegssieger brandschatzten. Weitere Bauten von historischem Wert wurden in DDR-Zeiten vernichtet. Doch in den zurückliegenden drei Jahrzehnten ist viel geschehen. Viele graue Häuser und triste Straßenzüge besitzen ein neues Gesicht. Diese Serie soll Lust auf die Stadt machen: Ein Streifzug durch die Zeit – lokalpatriotisch und mit Mut zu Lücken.

An den Zeitungsseiten im A4-Format hat der Zahn der Zeit genagt. Kein Wunder: "Die Mark", eine "Illustrierte Unterhaltungsschrift für Wandern, Heimatkunde und Natur in Brandenburg", wurde vor knapp 100 Jahren gedruckt. Das Bolfrashaus in der damaligen Oderstraße 31a schmückt großflächig die Titelseite in der Novemberausgabe von 1925. "Mark"-Herausgeber Georg-Eugen Kitzler nennt es ein "beachtenswertes Bürgerhaus".

Im sogenannten Türkensteuerregister von anno 1567 – im Frankfurter Stadtarchiv sorgfältig aufbewahrt – wird das Grundstück "im Besitze des 1583 verstorbenen Albrecht Wins" bezeichnet. "Hierauf übernahm es anscheinend der 1585 zum Bürgermeister gewählte Adam Bolfras. Nach dessen Tode 1595 erbte es sein Sohn Michael", heißt es in "Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg" von 1912. Der war Syndikus der Universität Viadrina und Kanzler der Ordensabtei Sonnenburg. In jener Zeit wurde unter anderem der markante Sandstein-Erker an der westlichen Giebelecke errichtet: Das Sahnehäubchen dieses prächtigen Gebäudes. Seitdem wird es im Volksmund Bolfrashaus genannt.

Später wechselten die Besitzer. Sie ließen das Haus mehrfach modernisieren. "Es dürfte mit seinem Vordergebäude, den beiden Seitengebäuden und schließlich auch dem 1878 aufgestockten Hinterhaus gut ausgebucht gewesen sein. Zwölf bis 15 Fabriken, Geschäfte und Privathaushalte hatten sich hier eingemietet. Auch die Gaststätte bestand weiterhin", recherchierte der ehemalige Stadtarchiv-Leiter Ralf-Rüdiger Targiel.

In der Nacht zum 24. März 1889 kam es zu einem verheerenden Brand. Er vernichtete das mittelalterliche Dach. Der Neuaufbau erfolgte modern, mit unschönen, schiefergedeckten Aufbauten, wie Zeitgenossen schrieben. Die zweite Tragödie ist auf den 21. April 1945 datiert (einige Quellen nennen den 22. April): Das Bolfrashaus fällt wenige Tage vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges durch eine Bombe in Schutt und Asche. Erst Jahre später entsteht auf den alten Kellerfundamenten ein schlichter Wohnblock.

Jetzt sei an den Künstler Christoph Neubauer erinnert, der sich als gebürtiger Frankfurter schon einen Namen machte, als er die kriegszerstörte Vergangenheit in Bildern und 3D-Aufnahmen aufleben ließ. Neubauer schuf nachwendisch am Giebel des Wohnblocks eine detailgetreue Illusionsmalerei. Nun konnten Frankfurter am historischen Standort sehen, wie prachtvoll das Wohn- und Geschäftshaus einst war.

In den Jahren 2013/14 wurde nach dem Abriss des Wohnblocks das neue Bolfrashaus auf historischen Fundamenten, mit dem Erker im originalen Warthauer Sandstein, neu errichtet. Im Erdgeschoss des historisch nachempfundenen Gebäudes hat die Deutsch-Polnische Tourist-Information ihren Platz gefunden. Im Haus befinden sich modern ausgestattete Büros der Messe- und Veranstaltungs GmbH sowie der repräsentative Hansesaal. Er knüpft mit handgemalten Stadtwappen an die Frankfurter Geschichte als Hansestadt an.