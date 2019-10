Amy Walker

Zepernick (MOZ) Zweifelsfrei ist: Rolf Hochhuth hat noch so einiges zu sagen. Der 88-jährige Dramatiker hat das beim Kamingespräch in Panketal am Freitag deutlich machen können. Nach einem Drei-Gänge-Menü in der "Alten Schmiede Zepernick" beginnt Hochhuth den Abend mit einer Lesung aus seinen Anekdoten, wodurch die Gäste eingestimmt werden. Mit seinem Vortrag stellt er auch sein umfassendes historisches Wissen zur Schau. "Es war wichtig, diese Sachen festzuhalten, da sie sonst verloren gehen. Sie gehen verloren, weil es einfach zu viel ist", sagt Hochhuth im Rahmen der Lesung – ein Kommentar, der den Abend sehr gut beschreibt. Worüber er alles sprechen kann und will, ist viel.

Das Gespräch beginnt mit Fragen von Professor Michael Schäfer – und schon bald wird klar, dass Rolf Hochhuth noch immer der Alte ist, der politisch und gesellschaftlich mitmischen möchte. Auf die Frage, ob er denkt, dass die Diskussionskultur in der deutschen Gesellschaft sich in den letzten Jahrzehnten seiner Meinung nach verbessert hätte, antwortet er: "Bestimmt zu wenig. Warum denkt kein Deutscher darüber nach, warum England die große Koalition als das Ende der Demokratie ansieht? Warum denkt kein Deutscher darüber nach, dass die Amerikaner sofort nach Roosevelts Tod 1945 die Amtszeit des Präsidenten auf zweimal vier Jahre begrenzt haben? Während Frau Merkel bis zum Ende Kanzlerin bleiben kann. Solche Fragen werden hier überhaupt nicht gestellt." Die große Koalition sei keine wahre Demokratie, so der Literat. "Weil dieses Gemisch keine wahre Diskussion zulässt. Und daher ist die SPD immer nur ein Anhängsel der CDU." Ob er wünschte, dass er selbst politisch aktiv gewesen wäre? Darauf antwortet Hochhuth, dass es "ein Grundfehler meines Lebens war, nie einer Partei anzugehören." Mehrfach beklagt sich Hochhuth, dass er mit dem Älterwerden nicht mehr eingeladen wird, nicht gehört werde. "Das Alter sortiert einen aus."

"Das Geschäft des Schriftstellers ist ziemlich vergeblich, wenn er sich davor drückt, ein politisches Amt zu übernehmen. Die Wirkung ist nachhaltiger, wenn man sich für ein öffentliches Amt entscheidet, in dem man tatsächlich durchsetzen kann, was man will", so der Dramatiker. Was Rolf Hochhuth beispielsweise mit einem öffentlichen Amt durchsetzen würde, wäre die Einrichtung eines Museums über das 20. Jahrhundert. "Es ist das Museum zweier Weltkriege, des Holocaust, der Erfindung des Autos und vieles mehr. Und wir haben noch kein Museum. Das ist ja lächerlich." Viel diskutiert hat Hochhuth auch über die Nachwirkungen politischer Entscheidungen aus dem 20. Jahrhundert, vor allem in Bezug auf die Erweiterung der NATO nach Osten. "Gorbatschow hat was riskiert und ist von uns unglaublich betrogen worden. Herr Kohl gab ihm das Ehrenwort, dass die NATO keinen Meter nach Osten vorrücken würde, wenn er die Ostzone freimacht. Er hat ganz Europa vom Kommunismus befreit, und die NATO ist auf Befehl der Amerikaner bis nach Litauen gekommen. Die Deutschen hätten das nicht mitmachen dürfen." Für Hochhuth verheißen Spannungen zwischen Deutschland und Moskau nichts Gutes: Er erinnert daran, dass Deutschland bis nach St. Petersburg, damals Leningrad, vorgerückt sei.

Neues Theaterstück kommt

Nach einem Abend voller Ernsthaftigkeit geht es am Ende doch wieder über Literatur. Zum Schluss wollen einige der Gäste noch wissen: Schreibt Rolf Hochhuth denn noch? Können wir nochmal ein Schauspiel erwarten? Die Antwort lautet: Ja. Momentan schreibt er an einem Stück über den Völkermord an den nordamerikanischen Ureinwohnern – und der erste Akt sei schon fertig. Rolf Hochhuth hat also noch viel zu sagen und zu schreiben.