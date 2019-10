Potsdam. (MOZ) Man wolle "auf die Beitragsfreiheit hinarbeiten", hieß es etwas vage im Landtagswahlprogramm der Brandenburger CDU.

Diese Zurückhaltung dürfte für viele durchschnittlich verdienende Eltern im Land eine Enttäuschung gewesen sein. Anders als etwa in Berlin müssen sie Monat für Monat pro Kind mehrere hundert Euro Kita-Gebühren bezahlen. Die CDU war so ehrlich, keine Beitragsfreiheit zu versprechen. Die SPD hingegen präsentierte landesweit auf Großplakaten ihr Angebot an die Wähler: "Kostenfreie Kitas".

Der bittere Wahlausgang für die CDU ist bekannt. Und nun stellt sich SPD-Wahlsieger Dietmar Woidke hin und erklärt, dass selbst kleinere Entlastungen für Eltern erst auf Finanzierbarkeit geprüft werden müssten. So verspielt man das Vertrauen der Wähler.

Vielleicht kommt es in den verbleibenden Verhandlungswochen noch zu einem Umdenken. Ein Blick nach Mecklenburg-Vorpommern genügt, um zu erkennen, was möglich ist. Dort hat SPD-Regierungschefin Manuela Schwesig im September im Landtag verkündet, dass ab dem 1. Januar 2020 sämtliche Elternbeiträge für Kita und Hort wegfallen.