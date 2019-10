Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Zwischen den beiden Landkreisspitzen jenseits der Oder herrscht strenge Arbeitsteilung. Leszek Bajon ist der ältere und etwas behäbig wirkende Chef. Verabredet man sich mit ihm für ein Interview, schickt er seinen jüngeren Vize Robert Włodek vor. Öffentlichkeitsarbeit ist seine Sache. Der 39-Jährige redet gern, kann gut mit der Presse und mit dem Internet. Bevor er im November in den Kreisvorstand gewählt wurde, war Włodek alleiniger Herausgeber und Redakteur der von ihm gegründeten monatlichen Kostenloszeitung "Pogranicze Lubuskie", die in allen fünf Kreisgemeinden erscheint. Die Region kennt der gebürtige Gorzówer also gut. Seit seiner Jugend lebt er an der Oder, studierte am Collegium Polonicum Politik und Polonistik und wurde ein Freund der Doppelstadt. Seit ein paar Jahren ist Włodek Vorsitzender des Słubicer Verbands der linken SLD (Bündnis der demokratischen Linken), der etwa 60 Mitglieder zählt. Kommunalpolitik von innen ist jedoch etwas Neues für Włodek, seit er bei den Kommunalwahlen auf Anhieb Vize wurde. "Es war an der Zeit, nicht mehr nur zu kritisieren und die Fehler der anderen aufzuzeigen, sondern selbst Verantwortung zu übernehmen", sagt er.

Inspiriert vom Frankfurter OB

Włodek gefällt die Art und Weise, wie der linke Oberbürgermeister René Wilke in Frankfurt regiert. "Politisch, mental und weltanschaulich ist er mir sehr nah", sagt Włodek. Was die politische Erfahrung anbelangt, kann es Włodek zwar nicht mit dem vier Jahre jüngeren Wilke aufnehmen. Aber gewisse Verwandtschaften gibt es. Zum Beispiel die Zugehörigkeit zu einer in der Wählergunst landesweit eher abschmierenden linken Partei mit altsozialistischer Vergangenheit und die Erfahrung, deren junges Gesicht zu sein. In Słubice holte das linke Bündnis bei den Parlamentswahlen am Sonntag beachtliche 20 Prozent, weit mehr als polenweit. Beide arbeiten sich an der politischen Rechten ab – Wilke an AfD-Tweets mit Wehrmachtsanspielungen, Włodek musste sich im Kreistag Pöbeleien des PiS-Abgeordneten Jan Hanbicki gegen "Merkel und die Juden" verbitten. Anders als der Frankfurter OB zieht der Słubicer nicht vor Gericht. Mit verhärteten politischen Fronten muss man in Polen schon länger klarkommen. Man werde es überstehen, kommentiert Włodek den Rechtspopulismus in Europa.

Zu ähnlichen Politikertypen macht Włodek und Wilke das stete Bemühen um Transparenz und Bürgernähe, das gelegentlich in mediale Allgegenwart ausufert. Wie Wilke postet Włodek auf Facebook gern Videos, in denen er von seiner Woche im Landkreisamt Bericht erstattet. Und wie es sich für moderne Politiker gehört, betreibt er ein eigenes Forum mit derzeit rund 4500 Followern in dem sozialen Netzwerk. Das nutzt der Vize-Landrat auch, um die Słubicer Rathausspitze mit eigenen Vorstößen und kritischen Anfragen anzustacheln. Im dortigen Stadtrat gehören von 15 Mitgliedern nur vier nicht zum Bündnis von Bürgermeister Mariusz Olejniczak. Gern schaltet sich Włodek als Fürsprecher in Bürgerproteste ein. Sei es in den Lehrerstreik im Frühjahr oder in die Anwohnerproteste gegen eine weitere Tankstelle im Zentrum. Als die Grenzstadt zuletzt mehrere Wochenenden im Stau erstickte, kritisierte Włodek die Stadtoberen angesichts der immer noch fehlenden Ortsumgehung – sein altes Herzensthema. Włodek lud zu einer Bürgerversammlung. Der Bürgermeister kam – und legte einen Plan vor.

Es wirkt manchmal, als sei Włodek, der so gern gestalten will, auf verlorenem Posten. Als Kreisvertreter hat er wenig Handlungsspielraum. Polens Kreise sind gegenüber den Städten und Gemeinden schwach aufgestellt. Sie stellen etwa Führerscheine und Baugenehmigungen aus, verwalten die Schulen ab Klasse 9 und betreiben Krankenhäuser. An Steuereinnahmen erhalten sie jedoch nur einen Bruchteil. Die aktuellen Projekte, die Włodek und Bajon in ihrer Amtszeit über die Bühne bringen wollen, werden aus fremden Töpfen finanziert: zum Beispiel die Sanierung der Straße nach Rzepin aus Interreg-Mitteln gemeinsam mit dem Landkreis Oder-Spree, vor allem aber die Sanierung und der Anbau des Krankenhauses für 12 Millionen Złoty (etwa 2,8 Millionen Euro), die größtenteils aus Regierungsmitteln kommen. Im Kreiskankenhaus sollen künftig deutsch-polnische Projekte angedockt sein. Der neue Geschäftsführer der Klinik habe da Ideen.

Das Problem des Landkreises sind die Schulden. Die neu gewählte Spitze hat von ihren Vor- und Vorvorgängern Probleme geerbt. Im Sommer hat der Kreistag ein auf zweieinhalb Jahre angelegtes Sparprogramm verabschiedet, das den Kreis finanziell sanieren soll. Und auch hier befindet sich Włodek in einer Lage á la Wilke: Er will etwas bewegen, hat aber kein Geld.

Kein Wille beim Wojewoden

Größte Herausforderung, sagt Włodek selbst, sei für ihn, das Problem mit dem Zoll-Terminal in Swiecko zu lösen. Dieses hat einen Teil der Schulden verursacht. Eigentümer ist die polnische Regierung, repräsentiert vom Lebuser Wojewoden. Verwaltet wird die Anlage vom Landrat. Die Regierung wirft dem Landrat vor, ungenügende Anteile der Mieteinnahmen an den Fiskus weitergegeben zu haben. Der Kreis hingegen wartet auf jährliche Gelder zur Unterhaltung des heruntergekommenen Terminals. Beide Seiten befinden sich in Rechtsstreitigkeiten, die gegenseitigen Forderungen betragen jeweils mehr als 20 Millionen Złoty (rund 4,7 Millionen Euro). Das Problem sei eigentlich sehr schnell zu lösen, glaubt Włodek. "Seitens des Wojewoden gibt es aber keinen Willen zur Zusammenarbeit in diesem Bereich. Mich wundert das, denn der Terminal ist ein Objekt von strategischer Bedeutung für Polen und auch für Deutschland", sagt er. Die Pläne des deutschen Zollamts, den gemeinsam genutzten Terminal langfristig zu verlassen und nach Frankfurt zu ziehen, kann Włodek nicht bestätigen. Er erhalte aus seinen Gesprächen mit den Deutschen andere Signale. "Wir werden diesen Terminal hegen und pflegen", versichert er.

Bei der größten Herausforderung seiner Amtszeit steht Włodek jedoch seine Parteizugehörigkeit im Wege. Der Wojewode in Gorzów, mit dem sich der Kreis einigen muss, ist ein Mann der PiS – er sowie Landrat Leszek Bajon von der Bürgerplattform gehören zu deren politischen Erzfeinden. René Wilke hatte es da in Potsdam etwas einfacher – zumindest bisher.