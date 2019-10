Die Josefslegende im Alten Testament

Josef oder Joseph ist im Tanach und in der Bibel der zweite und Lieblingssohn des Jakob, eines Stammvaters der zwölf Stämme Israels. Geboren wird er in Harran in der heutigen Türkei. Er macht in Ägypten Karriere, wird 110 Jahre alt. Sein Sarg wird beim Auszug der Israeliten von Mose aus Ägypten mitgeführt. Im Koran wird die biblische Josefstradition aufgenommen. Die gesamte zwölfte Sure ist Yusuf, so sein arabischer Name, gewidmet. Das Josefsgrab im heutigen Nablus ist eine Gedenkstätte für Juden, Christen und Muslime.⇥ir