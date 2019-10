Nadja Voigt

Altreetz (MOZ) Der Oderbruchzoo mit seinen schönen Tieren und dem barrierefreien Feriendorf ist ein wunderbarer Ort und ich bin sehr froh, dass wir ihn mit unserem Engagement erhalten können", sagt Roman Bourwieg, Leiter der gemeinnützigen Stephanus-Werkstätten Bad Freienwalde. In der Perspektive werden dort zusätzlich Menschen mit einer psychischen Erkrankung eine neue berufliche und anspruchsvolle Aufgabe bekommen.

In den vergangenen Wochen, wie es in einer Pressemitteilung der Stephanus-Stiftung in Berlin am Montag heißt, fanden dazu bereits Gespräche mit der Landkreisverwaltung Märkisch-Oderland, der Amtsverwaltung Barnim-Oderbruch und dem Trägerverein des Zoos statt. Dabei wurden die formalen Anforderungen für die Einrichtung einer neuen Betriebsstätte der Stephanus-Werkstätten abgestimmt und entsprechende Anträge vorbereitet, heißt es von Martin Jeutner, Leiter Unternehmenskommunikation und Pressesprecher.

"Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir zeitnah positive Bescheide vom Landkreis bekommen, sodass wir den Betrieb mit einem soliden Fundament neu aufstellen und fortführen können", erklärt Roman Bourwieg. Vorgesehen sind rund zwölf Arbeitsplätze für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen in den Bereichen Tier- und Grünanlagenpflege sowie für das kleine Feriendorf, mit Zoobaude und vielleicht auch einem Zoocafé.

Werkstätten in Vorleistung

Bereits jetzt sind die Stephanus-Werkstätten in Vorleistung gegangen. "Damit die gute Versorgung der Tiere gesichert ist, haben wir die drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zoos bei uns angestellt", sagt Roman Bourwieg. Aktuell sind im beliebten Oderbruchzoo 52 Tiere beheimatet, darunter Kängurus, Berber-Affen, Ziegen und Esel.

Die Stephanus-Werkstätten Bad Freienwalde sind eine Einrichtung der sozialen und beruflichen Eingliederung und Rehabilitation für derzeit 350 Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung. Sie sind in den Arbeitsbereichen Garten- und Landschaftspflege, Holzbearbeitung, Metallverarbeitung, Gastronomie, Hauswirtschaft und Gebäudereinigung, Druckerei, Montage und Verpackung sowie in den Kreativbereichen Keramik, Weberei und Korbflechterei tätig. Für 75 Mitarbeitende sind die Stephanus-Werkstätten eine verlässliche Arbeitgeberin, heißt es aus Berlin weiter. Die Stephanus-Werkstätten Bad Freienwalde arbeiten unter der Verantwortung der Stephanus gGmbH, einer gemeinnützigen Tochtergesellschaft der Stephanus-Stiftung.

Peter Wilberg, langjähriger Leiter und Begründer des Zoos, war Ende Juli aus gesundheitlichen Gründen und aufgrund seines Alters zurückgetreten. Der Oderbruchzoo ist das Lebenswerk des früheren Pädagogen aus Altreetz. Zwischenzeitlich führte auf Bitten des Trägervereins seine Tochter und langjährige Stellvertreterin, Sabine Klein, die Geschäfte. Im August musste der Oderbruchzoo, wie berichtet, Insolvenz anmelden. Selbst der Vereinsvorstand war erst spät über die finanzielle Lage des Zoos informiert worden. Und auch der Landkreis, der den Zoo mit einer Zuwendung von 60 000 Euro im Jahr unterstützt, war offenbar ahnungslos. Wie die Kosten für Futter, Instandhaltung und die Mitarbeiter gedeckt wurden, erschien schleierhaft.