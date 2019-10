Joachim Eggers

Fürstenwalde (MOZ; Annemarie Diehr) Marlies!" Kaum erblickt das kleine Mädchen Marlies Jungnickel, kommt es zu ihr gerannt. Auch mit 69 Jahren ist die Fürstenwalderin in der Kita "Nesthäkchen" bei Kindern und Kolleginnen gern gesehen. Marlies Jungnickel kommt gern. "Als ich 2015 in Rente ging, war Personalmangel, und die Stadt hat mich gefragt, ob ich helfen kann."

Menschen, die auch nach dem Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze noch arbeiten, gibt es immer mehr. In Oder-Spree waren im März dieses Jahres 381 Menschen über 67 Jahre sozialversicherungspflichtig beschäftigt; im März 2018 waren es noch 327. Brandenburgweit hat sich ihre Zahl zwischen 2012 und 2018 von 2328 auf 5135 mehr als verdoppelt; unter den Minijobbern stellen Rentner mit die größte Gruppe. In Oder-Spree machen sie laut einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit immerhin 20 Prozent der geringfügig entlohnten Beschäftigten aus.

Marlies Jungnickel brauchte nicht lange für die Entscheidung, als Minijobberin für ein paar Stunden in ihrem alten Beruf weiterzuarbeiten. "Erzieherin ist mein Traumberuf", sagt sie, fast 50 Jahre lang hat sie ihn ausgeübt. Nur zu Hause zu sein, das war ihr zu wenig. Jetzt geht sie in der Regel am Mittwoch in die Kita "Nesthäkchen". "Es macht mir einfach Spaß", sagt sie.

Auch Günter Lenz aus Petersdorf bei Bad Saarow suchte im Ruhestand Abwechslung und einen Anlass, sich zu bewegen; seit mittlerweile 16 Jahren trägt der 79-Jährige deswegen die MOZ aus. "Solange es gesundheitlich geht, möchte ich das machen", sagt er. Unter den rund 400 Zustellern in der Region sind laut Mike Scheweleit vom Pressezustellservice 40 Prozent Rentner.

Rentner ersetzen Fachkräfte

Angesichts des Fachkräftemangels ist die Erfahrung von Ruheständlern auch im Handwerk gefragt, sagt Michael Thieme, Sprecher der Handwerkskammer Frankfurt (Oder). Bei Doletzky Formdraht in Fürstenwalde stehen zwei Mitarbeiter im Rentenalter auf 450-Euro-Basis an den Maschinen, die Eimerbügel formen. "Sie füllen im positiven Sinne eine Lücke, die vom Arbeitsmarkt nicht geschlossen werden kann", sagt Betriebsleiter Klaus Franz.

Auf der anderen Seite sind viele Ruheständler darauf angewiesen, trotz Rente zu arbeiten. So auch Erhard Radzimanowski. Der Klempner aus Bad Saarow, der zudem in der Gemeindevertretung aktiv ist, übt sein Gewerbe trotz seiner 73 Jahre weiter aus, allerdings in beschränktem Umfang. Fünf bis acht Stunden in der Woche arbeite er noch, sagt der Handwerker. Warum? "Das hat einen finanziellen Hintergrund", sagt er und formuliert hintersinnig:"Ich bin nicht in der Lage, dass der Staat mich unterstützt, bei mir ist es immer umgekehrt."