Lieberose Druckfrisch ist die neue Broschüre zum Schloss Lieberose. Das Gebinde wurde in der in der Mitgliederversammlung des Fördervereins am Donnerstag erstmalig im kleinen Kreis präsentiert. Herausgegeben vom Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e.V. entstand sie unter Mithilfe des Fördervereins Lieberose, der die historischen Fotos und Grundrisse beisteuerte. Auch den Text prüften die Mitglieder auf seine inhaltliche Richtigkeit überprüfte und zudem die eigenen Initiativen zur Bekanntmachung der Barockanlage in einem separaten Kapitel dokumentiert hat.

Ab sofort kann das aktuelle Heft des Freundeskreises in der Postfiliale Lieberose, Cottbuser Straße, zum Preis von sechs Euro erworben werden. Des Weiteren wird es zu allen Veranstaltungen des Fördervereins Lieberose wie beispielsweise zur Eröffnung der Freiluftausstellung an der Stadtkirche am 27. Oktober und zum Weihnachtsmarkt am 7. Dezember angeboten. Selbstverständlich kann es auch im kommenden Jahr während der Schlossführungen erworben werden.