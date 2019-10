Matthias Henke

Gransee (MOZ) Zur Erweiterung des Wohngebietes am Granseer Stadtwald wird jetzt der Straßenbau geplant. Die Straßen "Am Stadtwald" und "Am Grünen Weg" sollen so auf der bisherigen Brachfläche miteinander verbunden werden. Der Stadtentwicklungsausschuss gab dafür grünes Licht, nicht aber ohne einige Diskussionen um die konkrete Ausführung.

So diskutierten die Ausschussmitglieder darüber, ob am östlichen Ende der neuen Straße eine Wendefläche gebaut werden soll, die auch groß genug ist, damit Müllfahrzeuge diese nutzen können. Dadurch würde Gartenfläche verloren gehen. Uwe Mietrasch von den Grünen hielt eine größere Gartenfläche auch für ein mögliches Argument bei der Vermarktung. Er verwies außerdem darauf, dass dadurch auch mehr Fläche versiegelt würde, konnte sich damit aber nicht durchsetzen. Ohne diesen größeren Wendehammer müssten die künftigen Eigentümer von zwei Grundstücken jedoch ihre Mülltonnen jeweils etwa 90 Meter weit zum nächsten Stellplatz bringen. Das könnte zu Schwierigkeiten bei der Vermarktung führen, außerdem sei die benötigte Fläche vergleichsweise klein und es täte der Umwelt keinen großen Abbruch, sie zu versiegeln, entgegnete Bernd Weidemann (CDU). Es ging um eine Fläche von 100 Quadratmetern.

Ausbau in zwei Stufen

Mit der Erschließung, so die Verwaltung, könnte im März 2020 begonnen werden. Wie bereits im ersten Bauabschnitt soll dieser Teil in zwei Ausbaustufen realisiert werden – in einer ersten Stufe bis zur Tragschicht. Wenn die Grundstücke an der neuen Straße am Stadtwald dann vermarktet und bebaut sind, soll der finale Deckenschluss erfolgen. Mitte 2020 plant die Verwaltung, intensiv in die Vermarktung der Grundstücke einsteigen zu können. Dass das Gebiet am westlichen Stadtrand von Gransee überhaupt bebaut werden kann, hatten die Stadtverordneten erst im Frühjahr dieses Jahres ermöglicht, denn die für die Beräumung der Fläche in Anspruch genommenen Fördergelder waren zurückzuzahlen.