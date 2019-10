Uwe Spranger

Neuenhagen (MOZ) Mit einer Gemeinschaftsveranstaltung wartet der Förderverein der öffentlichen Bibliotheken in Märkisch-Oderland in der Anna-Ditzen-Bibliothek auf. Um 16 Uhr gibt es dort zunächst Sitzsack-Kino für Familien. Es folgen eine Ausstellungseröffnung, ein Live-Konzert und die lange Filmnacht.

Die Ausstellung – Eröffnung ist um 18 Uhr – zeigt Konzert-Fotografie des in Potsdam lebenden Architekten und Stadtplaners Rudolf Hölscher, der sein Hobby zum Beruf machte und bei zahlreichen Konzerten Musikanten und ihre Instrumente direkt am Bühnenrand aufnimmt. Ab 18.45 Uhr folgt das Veranda-Trio mit handgemachter Musik, die groovt, swingt und gute Laune verbreitet: Steelguitar, Banjo, Kontrabass und mehrstimmiger Gesang. Der Eintritt ist frei, die Musiker würden sich über einen Obolus "in den Hut" freuen, hieß es.

Oscar-prämierter Streifen

Die Filmnacht schließlich bietet zwei Highlights der letzten Monate: Ab ca. 20.45 Uhr das Road-Movie "25 km/h" mit Lars Eidinger und Bjarne Mädel, in dem zwei Brüder nach langer Trennung vereint am Grab des Vaters stehen und mit den Hinterlassenschaften ihrer Jugend konfrontiert werden (D 2018, 110 Min.), dann das Drama "Green Book" um eine besondere Männerfreundschaft, das 2018 den Oscar erhielt, mit Viggo Mortensen und Mahershala Ali in den Hauptrollen (USA 2018, 130 Min.).

Bei der Veranstaltung will man zugleich darauf aufmerksam machen, dass der digitale Wandel auch aus dem Alltag der öffentlichen Bibliotheken nicht mehr wegzudenken ist. Bereits seit Jahren bieten die 24 Bibliotheken des Landkreises Freizeit- und Lernmedien auch in digitaler Form an. Intensiv unterstützt werden sie dabei durch die Kreisverwaltung, die Zuschüsse insbesondere zum eMedien-Verbund gibt. In den Genuss können alle Bürger kommen, denn das Bibliotheksnetz reicht von Altlandsberg bis Zeschdorf. Im vorigen Jahr wurden laut Statistik insgesamt 423 470 Medien-Entleihungen registriert.