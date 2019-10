MOZ

Beeskow Am Mittwoch lädt das Deutsche Rote Kreuz alle Blutspender in der Zeit von neun bis 12 Uhr ins Landratsamt in Beeskow (Breitscheidstr. 7, Haus A). Für die an diesem Tag mögliche Blutspende gilt ein Mindestalter von 18 Jahren. Interessenten, die zum ersten Mal Blut spenden wollen, dürfen nicht älter als 65 Jahre alt sein.

Mitzubringen sind ein Personaldokument und, wenn vorhanden, ein Blutspendeausweis. Darüber hinaus besteht erstmalig die Möglichkeit, sich auch als Stammzellspender registrieren zu lassen.

Gesunde Personen im Alter zwischen 17 bis 55 Jahren, die noch in keiner anderen Datei als Spender erfasst sind, können sich registrieren lassen. Das erfolgt im Rahmen der Blutspende oder per Wattestäbchen durch einen Abstrich der Wangenschleimhaut.

Und schon besteht die Möglichkeit, Patienten, die wegen einer bösartigen Bluterkrankung auf eine Stammzellspende angewiesen sind, das Leben zu retten. Mögliche Spender müssen grundsätzlich gesund sein.

Das heißt, Menschen mit schweren Herz-Kreislauf- oder Gefäßerkrankungen sowie schweren Nieren- oder Lungenerkrankungen sind genauso von einer Typosierung ausgeschlossen wie Menschen mit Tropenkrankheiten, schweren Stoffwechsel- oder Krebserkrankungen, auch wenn diese geheilt sind.

Weitere Informationen beim DRK-Blutspendedienst im Internet unter www.stammzellspenderdatei.de.