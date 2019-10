Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Jetzt sind es nur noch wenige Tage bis zu seinem Heimspiel. "Ich bin zunehmend aufgeregter", sagt Joe Carpenter. Am Freitag, 25. Oktober, ist der gebürtige Rathenower live im Kulturzentrum zu erleben. Sein Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Musik ist ihm wohl in die Wiege gelegt - sein Vater, und auch sein älterer Bruder, sind vor Publikum aktiv. Als 13-Jähriger unternahm Carpenter einen Alleingang. Er bewarb sich Fernsehen um einen TV-Auftritt mit Heimorgel. "1997 produzierte ich meine erste CD selbst - weil ich es unbedingt wollte", erzählt der Havelländer. Neben Ausbildung und Job ging es immer weiter mit eigener Musik. 2017 wagte Carpenter den großen Schritt und ist seither Vollzeit-Musiker. In jenem Jahr gab er auch sein erstes Konzert in Rathenows Mitte. "Ich hatte angefragt, ob ich im Kulturzentrum singen darf. Das war wie ein Ritterschlag, dass ich in diesem Haus singen darf. Auf der Bühne standen schon Künstler von Rang und Namen", erinnert sich der Sänger. Damals waren 389 Plätze von den vorhandenen 450 besetzt.

Mehr als 80 Konzerte hat Joe Carpenter in den zurückliegenden Jahren landauf und landab gespielt - "es gab noch nie eins, das gleich war", so der Musiker. Aber unterhaltsam seien sie, und auch gelacht werde bei den Konzerten. Auch im Radio kommen die Titel gut an. Gespielt werden sie unter anderem beim MDR oder Bayerischen Rundfunk. Bei Antenne Brandenburg hielt sich sein Song "Was Dich bewegt" sechs Wochen in der Schlagerhitparade.

Bei seinem zweiten Konzert in seiner Geburtsstadt bringt Carpenter bekannte und neue Songs sowie Gecovertes von Musikern wie Peter Maffey und Udo Lindenberg zu Gehör. Zu den neueren Titeln aus eiggener Produktion gehört "Meer, alter Freund".

"Ziel meiner Sehnsucht", das fällt Joe Carpenter sofort dazu ein. "Ich mag meine Heimat, weil wir hier soviel Wasser haben. Aber seit Kindertagen liebe ich die Ostsee und bin heute dort viel musikalisch unterwegs." Zum Titel gibt es sogar ein Video, gedreht auf er Insel Pöel. Während des Konzerts in Rathenow wird es erstmals gezeigt.